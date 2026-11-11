Hội Khuyến học Lâm Đồng chú trọng nâng cao hiệu quả công tác khuyến học từ cơ sở

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu tại buổi làm việc với xã Tuy Đức. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Đánh giá kết quả hoạt động Hội Khuyến học và trung tâm học tập cộng đồng xã Tuy Đức

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Hội Khuyến học xã Tuy Đức nhanh chóng kiện toàn bộ máy với 18 chi hội thôn/bon, 7 chi hội trường học và 6 ban khuyến học dòng họ.

Trong năm 2026, Hội Khuyến học xã Tuy Đức đã vận động xã hội hóa được 105 triệu đồng, tiến hành trao 222 suất học bổng với tổng trị giá 167 triệu đồng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Các phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiếp tục lan tỏa sâu rộng.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong giai đoạn 2024-2026, trung tâm học tập cộng đồng xã Tuy Đức đã từng bước ổn định tổ chức và phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Lãnh đạo xã Tuy Đức phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Riêng năm học 2024-2025, trung tâm đã mở 4 lớp xóa mù chữ cho 101 học viên. Đến năm 2026, trung tâm phối hợp tổ chức thành công Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, thu hút hơn 700 cán bộ, người dân cùng hơn 7.000 lượt học sinh từ 7 cơ sở giáo dục tham gia.

Tháo gỡ nguồn lực, đổi mới công tác khuyến học Lâm Đồng từ cơ sở

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và phát triển tổ chức hội ở cơ sở.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị xã Tuy Đức tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức hội từ xã đến thôn, bon, trường học; phát huy vai trò của các chi hội, dòng họ trong việc xây dựng quỹ khuyến học, kịp thời hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, xã Tuy Đức cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng theo hướng thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu học tập của nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời tại địa phương.