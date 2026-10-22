Hội Khuyến học Lâm Đồng 26 năm vun đắp sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng nhân dịp 26 năm thành lập.

Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng kế thừa truyền thống, khơi dậy khát vọng học tập

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 26 năm xây dựng và phát triển của Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng (23/10/2000 - 23/10/2026).

Qua hơn hai thập kỷ, các thế hệ cán bộ, hội viên đã kiên trì khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần tự học và ý thức học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính hai cấp, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất Hội Khuyến học ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông trước đây, mở ra không gian phát triển rộng lớn với 124 xã, phường, đặc khu.

Các đại biểu, học sinh tham dự Chương trình Hưởng ứng "Tháng Khuyến học" và chào mừng kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng.

Công tác vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho giáo dục đạt nhiều kết quả nổi bật. Chỉ tính riêng trong năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng đã vận động trao gần 4.000 suất học bổng với tổng trị giá trên 6,5 tỷ đồng.

Chương trình "Tiếp bước cho em đến trường" (tại Bình Thuận trước đây) đã huy động kinh phí trên 75 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 20.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Đằng sau những con số ấy là biết bao câu chuyện đáng trân trọng. Đó là những học sinh có thêm điều kiện tiếp tục đến lớp, những gia đình vơi bớt gánh nặng, những thầy cô được động viên để tiếp tục gắn bó với nghề và những nhà hảo tâm tìm thấy ý nghĩa trong việc trao cơ hội cho thế hệ trẻ.

Mỗi nguồn lực được huy động bằng trách nhiệm, mỗi phần quà được trao bằng sự sẻ chia đều góp phần vun đắp niềm tin rằng đầu tư cho học tập chính là đầu tư cho tương lai.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Văn Đức phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Văn Đức nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho sự phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Hội Khuyến học các cấp cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong công tác khuyến học thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đề nghị mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền học tập suốt đời; tăng cường vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ học sinh; gắn khuyến học với phong trào xây dựng đời sống văn hóa; thúc đẩy khuyến học số và nâng cao kỹ năng số cho Nhân dân; đảm bảo giám sát minh bạch, hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Đỗ Hoàng Tuấn phát biểu định hướng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới.

Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng xã hội học tập

Cũng tại chương trình, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Đỗ Hoàng Tuấn đã quán triệt định hướng tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động để đưa phong trào đi vào chiều sâu.

Các cấp hội tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền; củng cố tổ chức Hội sau sắp xếp; đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng 5 mô hình học tập (Công dân, Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị học tập); nâng cao hiệu quả Trung tâm học tập cộng đồng gắn với chuyển đổi số và khuyến học xanh; đồng thời đẩy mạnh xây dựng Quỹ Khuyến học để tiếp tục tiếp bước cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Đỗ Hoàng Tuấn trao học bổng cho các em học sinh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Ninh, Ni sư Thích nữ Hạnh Nhẫn, Phó Phân ban Quản lý các cơ sở từ thiện Trung ương, Ủy viên Ban trị sự Tỉnh, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng trao học bổng cho các em học sinh.

Ban Tổ chức chương trình cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Hội Khuyến học tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhà hảo tâm trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Hội Khuyến học tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhà hảo tâm đã trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập thuộc Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở - Trung học Phổ thông tỉnh và hai phường Xuân Hương, Cam Ly.

Những suất học bổng được trao đi nhân dịp kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng đã gieo thêm những hạt giống hi vọng cho thế hệ trẻ.

Tin rằng, với sự quan tâm của toàn xã hội, phong trào khuyến học, khuyến tài của Lâm Đồng sẽ ngày càng lan tỏa sâu rộng, không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau trên con đường chinh phục tri thức.