Hội Khuyến học Hưng Yên trao 100 triệu đồng động viên các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên trao quà chúc mừng em Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Thái Bình, Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Chương trình Lễ ra quân tập huấn các đội tuyển học sinh giỏi tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2026-2027 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức.

Dự hội nghị có PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên Phạm Đồng Thụy; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị liên quan.

Về phía Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên có ông Vũ Mạnh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên.

Hội Khuyến học Hưng Yên tiếp sức cho học sinh giỏi năm học 2026-2027

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, PGS.TS Phạm Bảo Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên động viên các em học sinh ôn tập tốt, tự tin, bản lĩnh, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi. Đồng chí khuyến khích học sinh lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở trường và niềm yêu thích, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê học tập, nghiên cứu.

Lễ ra quân tập huấn các đội tuyển học sinh giỏi tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Tại chương trình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên và các nhà tài trợ trao quà động viên các đội tuyển học sinh giỏi. Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên đã trao tặng 100 triệu đồng, với mức quà 500.000 đồng/học sinh.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên cũng trao quà chúc mừng em Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Thái Bình, Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Thành tích của em Nguyễn Huy Quang Minh là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và quê hương Hưng Yên, đồng thời truyền cảm hứng cho các bạn học sinh tiếp tục nỗ lực, tự tin vươn lên trong học tập.

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên đã trao tặng 100 triệu đồng đồng động viên các đội tuyển học sinh giỏi.

Kết luận chương trình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên Phạm Đồng Thụy, yêu cầu các trường xác định bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm sát sao từng đội tuyển; giáo viên tận tâm bồi dưỡng, phối hợp với các chuyên gia giàu kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất cho học sinh. Sở sẽ vinh danh các thầy cô phụ trách đội tuyển sau khi có kết quả kỳ thi.

Sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên và các nhà tài trợ là nguồn động viên thiết thực để các đội tuyển học sinh giỏi Hưng Yên tự tin bước vào kỳ thi.