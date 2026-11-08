Hội Khuyến học Hưng Yên tiếp sức học sinh vượt khó tại Ngày hội Đại đoàn kết

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền trao quà cho các em học sinh.

Tại ngày hội, cùng với hoạt động ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và khen thưởng các phong trào thi đua yêu nước, công tác khuyến học - khuyến tài trở thành điểm nhấn nổi bật, lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trà Lý Trần Lê Huy khẳng định tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ và công tác giáo dục ngay từ cơ sở.

Hội Khuyến học Hưng Yên cùng nhà tài trợ trao 53 suất quà tặng học sinh, gia đình khó khăn

Nhằm kịp thời sẻ chia và tiếp thêm động lực cho các em học sinh có tinh thần vươn lên trong học tập, dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng nhà tài trợ (ông Vũ Anh Sơn) trao tặng 20 suất quà dành riêng cho các em học sinh chăm ngoan, vượt khó, hiếu học.

Trao quà hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên và ông Vũ Anh Sơn cũng trao 33 suất quà hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cùng với 112 suất quà an sinh xã hội do phường Trà Lý vận động, tổng cộng đã có 165 suất quà thiết thực được chuyển đến tận tay người dân và học sinh hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Hoạt động trao quà của Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên tại Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong việc kết nối các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập phát triển sâu rộng.