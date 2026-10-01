Hội Khuyến học Hưng Yên tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền phát biểu tại hội nghị.

Hưng Yên bước đầu đưa AI vào công tác khuyến học cơ sở

Tại hội nghị, hai bên cùng nhìn lại kết quả thực hiện thỏa thuận phối hợp ký ngày 17/5/2026, trọng tâm là đưa công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn do giảng viên Viện ABAII trực tiếp giảng dạy, trang bị cho cán bộ Hội kỹ năng soạn thảo văn bản, tổng hợp thông tin và xử lý công việc bằng AI, đi kèm nhận thức về việc kiểm chứng dữ liệu trước khi sử dụng.

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên cũng làm cầu nối để Viện ABAII bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI cho lực lượng cán bộ cơ sở tại xã Thái Ninh (từ bí thư chi bộ, trưởng thôn trở lên) gắn với các nhiệm vụ thực tiễn như quản lý, tuyên truyền, tổng hợp báo cáo.

Đồng thời, hai đơn vị đã bước đầu trao đổi phương án khai thác phần mềm AI hỗ trợ quản lý dữ liệu, truyền thông và nghiên cứu mô hình Trung tâm học tập cộng đồng số.

Ưu tiên 3 tầng đào tạo, thí điểm 5 Trung tâm học tập cộng đồng số

Giai đoạn tới, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII thống nhất chuẩn hóa chương trình đào tạo kỹ năng số và AI theo 3 tầng: Nhận thức và sử dụng cơ bản; Ứng dụng vào công việc; Xây dựng sản phẩm và hướng dẫn lại cho cơ sở.

Đối tượng ưu tiên bao gồm cán bộ Hội các cấp, cán bộ xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ Trung tâm học tập cộng đồng và người dân từ 40 tuổi trở lên.

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII thống nhất chuẩn hóa chương trình đào tạo kỹ năng số và AI.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là thí điểm mô hình Trung tâm học tập cộng đồng số tại 5 đơn vị. Mô hình kết hợp học trực tiếp với trực tuyến, ứng dụng nền tảng số để quản lý người học, học liệu và kết quả.

Hoạt động bồi dưỡng AI tại xã Thái Ninh cũng sẽ được tổng kết, rút kinh nghiệm để hoàn thiện giáo án, từng bước nhân rộng ra 104 xã, phường trong tỉnh.

Nhằm hỗ trợ người học, hai bên định hướng xây dựng kho học liệu mở (video ngắn, bộ câu hỏi mẫu, tài liệu thực hành) tập trung vào kỹ năng dùng smartphone, tìm kiếm giọng nói, phòng chống lừa đảo mạng và lưu giữ minh chứng học tập gắn với mô hình "Công dân học tập số".

Các nội dung phối hợp giữa 2 đơn vị sẽ là khung triển khai cho quý IV/2026 và năm 2027.

Ngoài ra, hai đơn vị dự kiến phối hợp kết nối đào tạo bồi dưỡng giáo viên về phương pháp dạy các môn Tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học) bằng tiếng Anh, kết hợp ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền nhấn mạnh chương trình phối hợp phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của cơ sở, ưu tiên nội dung "dễ học, dễ dùng, có sản phẩm sau học và có khả năng nhân rộng" theo phương châm "rõ việc, rõ người phụ trách, rõ tiến độ, rõ kết quả".

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên lưu ý việc ứng dụng AI phải đi đôi với an toàn thông tin: không đưa dữ liệu mật, thông tin cá nhân nhạy cảm lên nền tảng công cộng; luôn kiểm chứng nguồn tin và tuân thủ bản quyền. AI chỉ là công cụ hỗ trợ, người sử dụng vẫn giữ trách nhiệm thẩm định và phê duyệt cuối cùng.

Các nội dung phối hợp sẽ là khung triển khai cho quý IV/2026 và năm 2027. Kết quả sẽ được đánh giá qua số lượng người sử dụng thành thạo, sản phẩm hoàn thành, thời gian tiết kiệm được và hiệu quả thực tế mang lại cho cộng đồng.

Chương trình hợp tác giữa Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên và Viện ABAII hướng tới mở rộng cơ hội học tập trong môi trường số, giúp cán bộ, hội viên và người dân chủ động tự học, làm chủ công nghệ, vận dụng tri thức để nâng cao chất lượng công việc và cuộc sống.