Hội Khuyến học Hưng Yên phát huy vai trò nhà giáo trong kiến tạo xã hội học tập

ThS. Vũ Mạnh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên chủ trì hội thảo.

Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2031) và hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tham dự có đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan, các cụm khuyến học, Hội Khuyến học xã, phường cùng đông đảo nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục.

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên phát huy nguồn lực nhà giáo đồng hành với người học ngoài lớp học

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ThS. Vũ Mạnh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo là nền tảng quan trọng của công tác khuyến học.

Nhà giáo không chỉ truyền đạt tri thức, bồi dưỡng nhân cách cho học sinh mà còn có thể tư vấn, hướng dẫn phương pháp tự học và truyền cảm hứng học tập cho người dân ở nhiều độ tuổi.

Trong đó, đội ngũ nhà giáo nghỉ hưu được xác định là nguồn lực giàu kinh nghiệm và uy tín tại cộng đồng. Việc huy động lực lượng cựu giáo chức tham gia khuyến học được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với sức khỏe, chuyên môn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Hội, nhà trường, Hội Cựu giáo chức và chính quyền cơ sở.

Tham dự hội thảo có cụm trưởng các cụm khuyến học, Hội Khuyến học xã, phường cùng đông đảo nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục.

Hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp trọng tâm gồm hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn; phát hiện và bồi dưỡng tài năng; kết nối nhà trường với gia đình, dòng họ và cộng đồng; nâng cao chất lượng 5 mô hình Công dân học tập, Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập.

Trước yêu cầu chuyển đổi số, hội thảo đặt ra nhiệm vụ hướng dẫn người dân tiếp cận học liệu số, sử dụng dịch vụ trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, công việc, đời sống.

Trong kỷ nguyên số, tri thức có thể dễ dàng tìm kiếm qua công nghệ, nhưng ngọn lửa đam mê và sự tận tâm của thầy cô vẫn là cội nguồn không thể thay thế.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Nhà giáo vừa là người dạy chữ, vừa là người định hướng đạo đức số, giúp người dân biết kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng AI có trách nhiệm.

3 nhóm nhiệm vụ đưa kết quả hội thảo vào thực tiễn

Kết luận hội thảo, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên đề nghị chuyển các nội dung trao đổi thành hành động cụ thể.

Các ban chuyên môn tổng hợp kiến nghị để tham mưu chương trình phối hợp với ngành Giáo dục và đào tạo, Hội Cựu giáo chức. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt.

Hội Khuyến học xã, phường cần chủ động kết nối nhà giáo đang công tác và đã nghỉ hưu tham gia tư vấn học tập, hỗ trợ học sinh vượt khó, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, hướng dẫn phương pháp tự học.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng 5 mô hình học tập, chú trọng năng lực tự học, kỹ năng số và hiệu quả vận dụng kiến thức, tránh chạy theo danh hiệu.

Hội thảo tập trung vào những giải pháp phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của nhà giáo để mở rộng cơ hội học tập cho người dân.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đổi mới hoạt động trung tâm học tập cộng đồng gắn với chuyển đổi số; chuẩn bị triển khai thí điểm Trung tâm học tập cộng đồng số tại một số đơn vị.

Nội dung học tập cần gần nhu cầu người dân, tổ chức theo phương pháp thực hành, "cầm tay chỉ việc", có hỗ trợ sau buổi học, nhất là đối với người cao tuổi và người còn hạn chế về kỹ năng số.

Công tác khuyến học, khuyến tài phải quản lý nguồn lực công khai, minh bạch. Kết quả được đo lường bằng những chuyển biến cụ thể trong cuộc sống của người học, không chỉ dựa trên số buổi tổ chức hay kinh phí vận động.

Khép lại hội thảo, đội ngũ nhà giáo và cán bộ khuyến học tỉnh Hưng Yên khẳng định quyết tâm tiếp tục đưa tri thức đến mọi nhà, góp phần đưa phong trào xây dựng xã hội học tập của tỉnh phát triển bền vững.