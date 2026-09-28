Hội Khuyến học Hưng Yên đồng hành trao học bổng, lan tỏa văn hóa giao thông

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Hưng Yên Hoàng Văn Hưng; Thiếu tá Nguyễn Thị Thủy, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Sơn Nam Đỗ Thị Phấn, Ban Giám hiệu Trường Trường Trung học Cơ sở Sơn Nam cùng trao học bổng và quà cho học sinh.

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên tiếp sức học sinh vượt khó vươn lên

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao quà và học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập. Những phần quà kịp thời này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và đạt kết quả cao hơn nữa.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên đã trao tặng công trình "Ghế đá cho em" cho Trường Trung học Cơ sở Sơn Nam - Phân hiệu 4. Công trình góp phần xây dựng cảnh quan môi trường học tập thân thiện, an toàn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan, đoàn thể đối với công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.

Lan tỏa tinh thần hiếu học và ý thức thượng tôn pháp luật

Bên cạnh các hoạt động khuyến học, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật thiết thực do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp hướng dẫn thu hút đông đảo, thầy cô tham gia.

Học sinh sôi nổi tham gia chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với chủ đề "An toàn giao thông vì ngày mai tươi sáng".

Học sinh đã được cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn.

Nội dung tuyên truyền được lồng ghép sinh động thông qua hình thức giao lưu, hỏi đáp, tạo nên không khí sôi nổi, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng vào thực tế.

Sự kiện gắn kết giữa hoạt động khuyến học và phổ biến pháp luật cho thấy vai trò kết nối, đồng hành hiệu quả của Hội Khuyến học trong việc huy động các lực lượng xã hội chăm lo cho giáo dục.

Cùng với việc hỗ trợ vật chất, các suất học bổng và phần quà còn khích lệ học sinh nuôi dưỡng ý chí vượt khó, xây dựng ý thức học tập thường xuyên, nâng cao trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Sự kiện gắn kết giữa hoạt động khuyến học và phổ biến pháp luật cho thấy vai trò kết nối, đồng hành hiệu quả của Hội Khuyến học trong việc huy động các lực lượng xã hội chăm lo cho giáo dục.

Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới hưởng ứng Tháng Khuyến học, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Qua đó, chương trình vừa trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn vừa lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiếu học, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ giàu tri thức, vững kỹ năng và thượng tôn pháp luật.