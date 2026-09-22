Hội Khuyến học Hưng Yên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng đánh giá các mô hình học tập

Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Tiến sĩ Hà Văn Đổng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền. Cùng dự hội nghị có các chuyên gia, giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội và đông đảo cán bộ Hội Khuyến học cơ sở.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị theo Quyết định số 387/QĐ-TTg và Chương trình xây dựng mô hình Công dân học tập theo Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn chỉ rõ, theo định hướng chỉ đạo của Hội Khuyến học Việt Nam, việc đánh giá các mô hình học tập phải đặt chất lượng và kết quả thực chất lên hàng đầu, bảo đảm khách quan, công khai và có minh chứng rõ ràng.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn đặc biệt lưu ý không thể chỉ căn cứ vào những nhận xét định tính chung chung để đánh giá và công nhận các mô hình. Mỗi tiêu chí, chỉ số đánh giá cần được lượng hóa bằng số liệu cụ thể, có nguồn minh chứng rõ ràng, đối chiếu với yêu cầu của bộ tiêu chí và áp dụng cách tính thống nhất. Những nhận định về kết quả học tập phải dựa trên dữ liệu có thể kiểm tra, xác minh, qua đó nâng cao độ chính xác và độ tin cậy.

Trong điều kiện tổ chức Hội được sắp xếp lại, cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ cơ sở, bảo đảm quá trình chuyển đổi không làm gián đoạn phong trào học tập suốt đời.

TS Nguyễn Hồng Sơn đề nghị Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên quan tâm hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ các xã, phường sau tập huấn; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhân rộng các cách làm hiệu quả để đưa ứng dụng công nghệ số đi vào chiều sâu.

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền quán triệt tại hội nghị tập huấn.

Hưng Yên quyết tâm thực hiện đánh giá thực chất các mô hình học tập

Đồng quan điểm và tiếp thu chỉ đạo, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền khẳng định: "Phần mềm là công cụ hỗ trợ; tính chính xác của dữ liệu và tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội mới là yếu tố quyết định".

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị phân định rõ ba khâu: đăng ký, đánh giá và công nhận, tuyệt đối không lấy số lượng đăng ký thay cho số lượng đã được công nhận.

Việc tập huấn lần này cần giúp cán bộ Hội cơ sở nắm vững tiêu chí, thống nhất phương pháp đánh giá và vận dụng được ngay vào thực tiễn.

Các đại biểu được nghe hướng dẫn đánh giá mô hình học tập và sử dụng phần mềm "Công dân học tập".

Hội nghị tập trung triển khai 2 chuyên đề trọng tâm, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành:

Chuyên đề 1: Hướng dẫn tiêu chí, phương pháp đánh giá mô hình học tập; cách thu thập minh chứng, chấm điểm và hoàn thiện hồ sơ bảo đảm khách quan, phản ánh đúng kết quả thực tế của người dân.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn thực hành phần mềm đánh giá Công dân học tập, bao gồm các thao tác đăng nhập, chuẩn hóa dữ liệu, tổng hợp kết quả và xuất báo cáo; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong việc cập nhật dữ liệu sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Các tình nguyện viên tích cực hướng dẫn thao tác thực hiện phần mềm cho các cán bộ hội cơ sở.

Với phương châm "chuyển từ truyền thống sang số, từ phong trào sang thực chất, từ số lượng sang giá trị đo được", Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên đang khẳng định vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời phát triển bền vững, góp phần xây dựng xã hội học tập hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Để đưa kết quả tập huấn nhanh chóng đi vào thực tiễn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên đề ra 4 nhiệm vụ cấp bách cho các xã, phường:

- Tổ chức quán triệt lại nội dung tập huấn đến các chi hội với phương châm "rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả".

- Khẩn trương rà soát, cập nhật thông tin theo địa bàn hành chính mới, đảm bảo đúng, đủ, không trùng lặp, không bỏ sót.

- Thực hiện công khai, dân chủ, lấy sự tiến bộ về kiến thức và kỹ năng của người dân làm thước đo, kiên quyết không chạy theo thành tích.

- Mỗi xã, phường phải có ít nhất một cán bộ thành thạo thao tác trên phần mềm để làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.