Hội Khuyến học Cao Bằng nâng cao năng lực số cho 120 cán bộ cơ sở

Ngày 15/10, Hội Khuyến học Cao Bằng tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm công dân học tập và triển khai các văn bản về đánh giá, công nhận mô hình cộng đồng học tập cho cán bộ làm công tác khuyến học tại các xã, phường.

Cán bộ khuyến học được hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá, công nhận “Công dân học tập” theo Bộ Tiêu chí đánh giá và công nhận mô hình “Công dân học tập”.

Tại hội nghị, các học viên là cán bộ làm công tác khuyến học tại các xã, phường của tỉnh Cao Bằng đã được hướng dẫn chi tiết về sử dụng phần mềm "Công dân học tập".

Các học viên thực hành các thao tác và quy trình đánh giá trên máy tính theo bộ tiêu chí ban hành kèm Quyết định số 324/2023/QĐ-KHVN (ngày 25/10/2023) của Hội Khuyến học Việt Nam.

Hội nghị cũng quán triệt và triển khai các văn bản hướng dẫn gồm Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT (ngày 27/12/2023) của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập", cùng Hướng dẫn số 743/HD-UBND (ngày 29/3/2024) của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc cụ thể hóa các quy định này trên toàn tỉnh.

120 cán bộ khuyến học đại diện cho 56 xã, phường trên toàn tỉnh Cao Bằng tham dự tập huấn.

Lớp tập huấn bên cạnh việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ khuyến học, còn tạo tiền đề quan trọng để triển khai đồng bộ ở cấp cơ sở.

Sau tập huấn cấp tỉnh, Hội Khuyến học các xã, phường sẽ tổ chức tập huấn lại cho các chi hội khuyến học trực thuộc (xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học).

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để các địa phương của tỉnh Cao Bằng tiến hành đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập", cùng các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" dự kiến diễn ra trong tháng 11 và tháng 12/2026.