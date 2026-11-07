Hội Khuyến học Bắc Ninh thúc đẩy thành lập ban khuyến học trong các cơ sở giáo dục

Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị trao đổi, hướng dẫn thành lập Ban Khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh xây dựng "Đơn vị học tập" trong các cơ sở giáo dục

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về vai trò, sự cần thiết của việc thành lập Ban Khuyến học; đồng thời được hướng dẫn chi tiết về quy trình, thủ tục, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động theo Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam.

Thời gian qua, nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích tinh thần tự học và học tập suốt đời.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị, các hoạt động này chưa được tập hợp trong một tổ chức Hội thống nhất. Vì vậy, việc thành lập Ban Khuyến học sẽ góp phần kết nối, phát huy các nguồn lực, tạo cơ sở để tổ chức các hoạt động khuyến học ngày càng bài bản, hiệu quả và bền vững.

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo các cơ sở giáo dục tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển tổ chức Hội khuyến học trong các nhà trường, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài lan tỏa sâu rộng.

Đây là nền tảng để xây dựng mỗi nhà trường thực sự trở thành một "Đơn vị học tập", đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng xã hội học tập trên toàn thành phố Bắc Ninh.