Hội Khuyến học Bắc Ninh phối hợp trao 105 triệu đồng hỗ trợ giáo viên, học sinh

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh và nhà tài trợ trao hỗ trợ cùng học bổng cho giáo viên và học sinh.

Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh phối hợp trao 21 phần quà và học bổng hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 10 suất quà cho các giáo viên và 11 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc hai phường Gia Bình và Lương Tài. Mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, tổng kinh phí trao tặng là 105 triệu đồng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tài trợ.

Đây đều là những giáo viên và học sinh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dẫn đến nhiều xáo trộn trong cuộc sống, sinh hoạt và công việc.

Trong bối cảnh đó, nguồn hỗ trợ kịp thời này mang ý nghĩa thiết thực, góp phần sẻ chia áp lực, động viên đội ngũ nhà giáo an tâm công tác, gắn bó với nghề và tiếp thêm nghị lực để các em học sinh vượt qua khó khăn trước mắt, duy trì tốt việc học tập.

Chương trình hỗ trợ giáo viên và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc hai phường Gia Bình và Lương Tài năm 2026.

Hoạt động cũng khẳng định vai trò cầu nối của Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, qua đó lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo, tinh thần tương thân tương ái và thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.