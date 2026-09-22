Hội Khuyến học An Hải, Đà Nẵng kiện toàn tổ chức sau sắp xếp, tiếp sức học sinh khó khăn

Công bố vào trao Quyết định thành lập các Chi Hội Khuyến học, chỉ định Chi hội trưởng, Chi Hội phó phù hợp với tổ chức mới

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải; đại diện các cơ quan, đơn vị, cán bộ khuyến học, các chi hội khuyến học trên địa bàn, các nhà tài trợ, cùng phụ huynh và học sinh được nhận học bổng.

Thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố và trường học, Hội Khuyến học phường An Hải đã chủ động rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức Hội nhằm bảo đảm hoạt động khuyến học, khuyến tài được duy trì thường xuyên từ cơ sở.

Theo các quyết định được công bố tại hội nghị, 122 chi hội khuyến học trước khi sắp xếp được kết thúc hoạt động; đồng thời thành lập 48 chi hội khuyến học mới, chỉ định Chi hội trưởng, Chi hội phó phù hợp với tổ chức mới.

Đây là bước kiện toàn quan trọng, tạo điều kiện để công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục được triển khai đồng bộ tại các khu dân cư, cơ quan, trường học và dòng họ trên địa bàn phường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện các chi hội khuyến học mới thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các lực lượng xã hội chăm lo sự học, quan tâm, động viên học sinh, nhất là những em còn gặp khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố biểu dương Hội Khuyến học phường An Hải đã chủ động, trách nhiệm trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Hội; đồng thời ghi nhận sự đóng góp âm thầm, bền bỉ của đội ngũ cán bộ khuyến học ở cơ sở.

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố mong muốn các chi hội sau kiện toàn tiếp tục gần dân, sát cơ sở, quan tâm đến từng gia đình, từng học sinh; góp phần đưa phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng đi vào chiều sâu.

Hội Khuyến học phường An Hảitrao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tri ân nhà tài trợ.

Tại hội nghị, Hội Khuyến học phường An Hải tổ chức trao 30 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều thành tích trong học tập; mỗi suất 500 nghìn đồng.

Những suất học bổng do chùa An Phước trao tặng, với sự đồng hành của Thượng tọa Thích Quảng Minh, Trụ trì chùa An Phước. Đây là nguồn động viên thiết thực, kịp thời, giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới.

Trước đó, phong trào khuyến học của phường cũng đón nhận những sự hỗ trợ ý nghĩa dành cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo. Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ ba trường hợp với tổng số tiền 65 triệu đồng, góp phần giúp các em và gia đình vơi bớt khó khăn.

Từ những suất học bổng, phần quà và sự sẻ chia của cộng đồng, tinh thần "không để học sinh khó khăn phải bỏ dở việc học" tiếp tục được thực hiện ở cơ sở, góp phần nâng bước các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đến trường.