Hội Khuyến học An Giang phối hợp trao 79 suất học bổng Xổ số kiến thiết cho sinh viên vượt khó

Sinh viên Trường Đại học An Giang nhận học bổng Xổ số kiến thiết An Giang.

Học bổng Xổ số kiến thiết An Giang tiếp sức cho sinh viên nghèo vươn lên trong học tập

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 79 suất học bổng với tổng trị giá 316 triệu đồng (mỗi suất trị giá 4 triệu đồng) cho các sinh viên thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và sinh viên khuyết tật.

Toàn bộ nguồn kinh phí do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang tài trợ.

79 suất học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2026-2027 đã được trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình trao học bổng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự đồng hành tích cực của các cấp, các ngành và doanh nghiệp đối với công tác khuyến học, khuyến tài. Học bổng chia sẻ bớt gánh nặng tài chính, đồng thời là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các sinh viên vững tin học tập, rèn luyện và vươn lên trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đại diện các sinh viên nhận học bổng, em Lê Thị Anh Vi (lớp DH27TP, Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên) xúc động gửi lời tri ân sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các đơn vị. Đây là điểm tựa quý báu giúp em có thêm động lực vượt qua khó khăn, kiên trì theo đuổi ước mơ tri thức.

Việc duy trì học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh An Giang với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng xã hội học tập tại địa phương.