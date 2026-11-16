Hội khỏe Hội Nhà báo Hà Nội mở rộng 2026: Hội Nhà báo Hưng Yên giành cú đúp Huy chương Vàng môn cờ tướng

Ở nhóm tuổi 18-40, vận động viên Vũ Văn Duyệt (Hội Nhà báo Hưng Yên) xuất sắc giành Huy chương Vàng với 4 điểm. Huy chương Bạc thuộc về Phí Hữu Tuấn (Hội Nhà báo Việt Nam) với 3,5 điểm. Hai vận động viên Nguyễn Văn Khương (Báo Pháp luật Việt Nam) và Trần Văn Đức (Báo Quốc phòng Thủ đô) cùng giành Huy chương Đồng, lần lượt đạt 3,5 điểm và 3 điểm.

Tại nhóm tuổi 41-60, vận động viên Trần Quốc Đoàn (Hội Nhà báo Hưng Yên) giành Huy chương Vàng với thành tích 6 điểm. Trong khi đó, vận động viên Mai Chí Vũ (Hội Nhà báo Việt Nam) đạt Huy chương Bạc với 4 điểm. Hai tấm Huy chương Đồng thuộc về Thân Quang Minh (Hội Nhà báo Việt Nam) và Nguyễn Việt Thắng (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội), cùng đạt 4 điểm.

Các vận động viên đoạt giải ở nội dung cờ tướng tại Hội khỏe Hội Nhà báo Hà Nội mở rộng 2026.

Như vậy, với hai vị trí dẫn đầu ở cả hai nhóm tuổi, Hội Nhà báo Hưng Yên trở thành đơn vị nổi bật tại nội dung cờ tướng năm nay. Kết quả cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các vận động viên đến từ nhiều cơ quan báo chí, Hội Nhà báo và đơn vị trên địa bàn Thủ đô cũng như các địa phương.

Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 khai mạc sáng 16/11 tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh (Hà Nội). Sự kiện do Hội Nhà báo TP Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, UBND và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh tổ chức.

Hội khỏe năm nay thu hút gần 500 lượt vận động viên thuộc 23 đoàn tham gia, đến từ các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Trung ương, Hà Nội và nhiều địa phương. Các vận động viên tranh tài ở 6 môn gồm: bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, kéo co, điền kinh và pickleball. Trong đó, pickleball là môn thi đấu mới được đưa vào chương trình Hội khỏe.

Các vận động viên của Đoàn vận động viên Hội Nhà báo Việt Nam chụp hình lưu niệm.

Không chỉ là hoạt động thể thao thường niên, Hội khỏe còn tạo môi trường để những người làm báo giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, lành mạnh, thúc đẩy sự gắn kết giữa các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo.

Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội XII Hội Nhà báo Việt Nam.