Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

PGS, TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VII cho biết, hiện Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam duy trì được mạng lưới gồm 40 hội, chi hội thành viên với gần 7.000 hội viên.

Trong nhiệm kỳ qua, hàng trăm cuộc hội thảo khoa học, nhiều đầu sách, kỷ yếu hội thảo được Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, các hội địa phương, chi hội trực thuộc thực hiện, xuất bản làm sáng tỏ thêm nhiều nội dung về lịch sử dân tộc, danh nhân, lịch sử một số dòng họ, lịch sử các ngành nghề...

Đoàn Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam điều hành đại hội.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng một số chi hội ở các địa phương đẩy mạnh nhiệm vụ nghiên cứu, tham gia tích cực nhiều đề tài khoa học về những vấn đề lớn trong lịch sử dân tộc, chủ quyền biển đảo. Kết quả nghiên cứu đã nâng cao hiểu biết về sử học, phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước và tạo nên một số nhận thức mới về lịch sử.

Phát huy các kết quả đạt được, phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tiếp tục kiện toàn và phát triển tổ chức, hoạt động của Hội; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường công tác truyền bá kiến thức và giáo dục truyền thống hướng vào lớp trẻ; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội...

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trên lĩnh vực lịch sử trong nhiệm kỳ qua, thay mặt Ban Thường vụ và lãnh đạo MTTQ Việt Nam, đồng chí Phạm Tất Thắng mong muốn Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, củng cố tổ chức, tập hợp rộng rãi hơn hội viên, các nhà khoa học để sưu tầm, tập hợp, nghiên cứu, làm rõ hơn nữa những chứng lý lịch sử góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh thổ đất nước cũng như lý luận về con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị Hội và các hội, chi hội trong cả nước tiếp tục và chủ động tham gia truyền bá kiến thức lịch sử và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc trên hệ thống thông tin đại chúng, trong các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học. Tiếp tục làm tốt chức năng tư vấn, phản biện, bảo vệ các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam, thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Ban chấp hành ra mắt đại hội.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “bảo tồn” sang “phát huy và sáng tạo”, biến các giá trị lịch sử và di sản thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, đồng chí Phạm Tất Thắng yêu cầu Hội cần chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; từng bước hình thành hệ thống dữ liệu số, bảo tàng số về lịch sử Việt Nam để phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền lịch sử và bảo vệ, gìn giữ tư liệu lịch sử dân tộc...