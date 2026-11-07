Hồi kết buồn cho bán tải thuần điện Tesla Cybertruck

Tesla dự kiến thu hẹp quy mô sản xuất mẫu bán tải thuần điện Tesla Cybertruck tại nhà máy Gigafactory Texas vào khoảng giữa năm 2027, khép lại một trong những dự án được CEO Elon Musk đặt nhiều kỳ vọng nhưng không đạt được thành công thương mại như mong đợi.

Bán tải thuần điện Tesla Cybertruck sẽ bị khai tử?

Theo thông báo của CEO Elon Musk trên mạng xã hội X, Tesla sẽ thu hẹp và tiến tới dừng sản xuất Cybertruck để dành năng lực nhà máy cho Cybercab - mẫu robotaxi tự hành đang trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo và công nghệ tự lái.

Trên trang X cá nhân, tỷ phú Elon Musk thông báo: "Tesla sẽ dần thu hẹp quy mô sản xuất Cybertruck tại Gigafactory Texas vào khoảng giữa năm tới để dành không gian cho việc tăng cường sản xuất Cybercab".

Động thái này đánh dấu bước lùi đáng kể đối với một trong những dự án tâm huyết nhất của ông Musk. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông cho biết việc kết thúc sản xuất Cybertruck sẽ giúp Tesla tăng sản lượng Cybercab. Khi được một người dùng hỏi về quyết định này, vị CEO vẫn gọi Cybertruck là "chiếc xe tốt nhất Tesla từng sản xuất" và mô tả việc dừng dây chuyền là "kết thúc một kỷ nguyên".

Hiện chưa rõ Tesla sẽ chuyển hoạt động sản xuất Cybertruck sang nhà máy khác hay ngừng hoàn toàn mẫu xe này. Tuy nhiên, Gigafactory Texas tại Austin được cho là cơ sở duy nhất của hãng có trang thiết bị chuyên dụng để sản xuất các bộ phận đặc biệt của mẫu bán tải có thiết kế góc cạnh này.

CEO Tesla Elon Musk đang tính toán gì?

Quyết định được đưa ra sau nhiều năm Tesla Cybertruck liên tục không đạt mục tiêu doanh số. Theo Kelley Blue Book, hãng chỉ bán được 20.237 chiếc Cybertruck tại Mỹ trong năm ngoái, giảm 48% so với mức 38.965 xe của năm 2024. Vào khoảng thời điểm bắt đầu sản xuất năm 2023, ông Musk từng dự đoán mẫu bán tải điện này có thể đạt doanh số 250.000 xe mỗi năm.

Quyết định được đưa ra sau nhiều năm Tesla Cybertruck liên tục không đạt mục tiêu doanh số. Mẫu bán tải thuần điện này từng đạt doanh số 14.416 chiếc vào quý III/2024, trước khi rớt mạnh vào các năm 2025 và 2026, và chỉ đạt 4.323 xe vào quý III/2026.

Từ khi ra mắt năm 2019, Cybertruck đã là mẫu xe gây nhiều tranh cãi. Thiết kế hình khối với những đường nét góc cạnh và thân xe bằng thép không gỉ khiến mẫu bán tải này bị một bộ phận người yêu xe bán tải truyền thống chế giễu. Các chuyên gia an toàn cũng sớm đặt câu hỏi về khả năng đáp ứng những quy định va chạm tại thị trường châu Âu.

Việc thu hẹp chương trình Cybertruck phản ánh sự thay đổi trong định hướng kinh doanh của thương hiệu. Thay vì tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất xe điện, ông Elon Musk đang thúc đẩy Tesla trở thành một công ty phát triển trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ tự hành.

Từ khi ra mắt năm 2019, Cybertruck đã là mẫu xe gây nhiều tranh cãi. Thiết kế hình khối với những đường nét góc cạnh và thân xe bằng thép không gỉ khiến mẫu bán tải này bị một bộ phận người yêu xe bán tải truyền thống chế giễu.

Trọng tâm mới của thương hiệu là Cybercab, mẫu robotaxi 2 chỗ ngồi với cửa cánh bướm, không có vô lăng, bàn đạp ga thắng hay gương chiếu hậu. Vị tỷ phú người Mỹ kỳ vọng mẫu xe này sẽ trở thành phương tiện chủ lực trong mạng lưới taxi tự hành toàn cầu của Tesla.