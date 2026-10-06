Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam mong muốn IPPF tiếp tục đồng hành trong các chương trình

Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam Đỗ Xuân Tuyên bày tỏ mong muốn như vậy khi chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Liên đoàn Kế hoạch hóa gia đình Quốc tế (IPPF) do bà Juliana Moses, Cố vấn về Quản trị và Đánh giá công nhận thành viên, Văn phòng IPPF khu vực, làm Trưởng đoàn.

Cùng tham dự buổi có lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách các lĩnh vực liên quan của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. Ảnh: Trần Minh

Việt Nam từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Chào mừng bà Juliana Moses và các thành viên đoàn công tác đến làm việc tại Hội, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác dân số, trong đó có việc kiểm soát mức sinh trong thời gian dài.

Hệ thống cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam thời gian qua từng bước được củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng. Các phương thức cung cấp dịch vụ ngày càng đa dạng; cơ cấu sử dụng các biện pháp tránh thai cũng có những thay đổi phù hợp hơn với nhu cầu của từng nhóm dân cư.

Cùng với đó, công tác truyền thông, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình ngày càng được đổi mới. Đội ngũ làm công tác dân số và mạng lưới cung cấp dịch vụ tiếp tục được củng cố, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, ngay sau Đại hội Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công, Hội tiếp tục chủ động xây dựng chương trình hành động, mở rộng hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế, huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, qua đó nâng cao vị thế và uy tín của Hội trong xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam Đỗ Xuân Tuyên phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Trong quá trình đó, Hội trân trọng ghi nhận sự đồng hành của Liên đoàn Kế hoạch hóa gia đình Quốc tế (IPPF).

Theo Thứ trưởng, trong nhiều năm qua, IPPF đã hỗ trợ Hội duy trì các hoạt động chuyên môn và tiếp cận nhiều mô hình mới. Từ nguồn hỗ trợ của IPPF và các dự án quốc tế, nhiều phòng khám của Hội cũng được đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân.

IPPF tiếp tục đánh giá, mở rộng hợp tác với Hội

Bà Juliana Moses, Cố vấn về Quản trị và Đánh giá công nhận thành viên, Văn phòng IPPF khu vực, cảm ơn sự đón tiếp của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và lãnh đạo Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam.

Bà Juliana Moses đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa IPPF và Hội trong thời gian qua, qua đó góp phần vào công tác dân số và phát triển tại Việt Nam.

Thông tin về đợt đánh giá trực tiếp tại Hội từ ngày 5-10/10/2026, bà Juliana Moses cho biết đoàn IPPF sẽ làm việc tại Văn phòng Hội và khảo sát các phòng khám của Hội theo các tiêu chuẩn đánh giá. Nội dung đánh giá tập trung vào 153 câu hỏi thuộc 33 tiêu chuẩn của IPPF, liên quan đến hệ thống, quản trị, bảo vệ, an ninh và an toàn.

Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để IPPF tổng hợp, xem xét và quyết định các lĩnh vực phối hợp, hỗ trợ Hội trong thời gian tới.

Bà Juliana Moses, Cố vấn về Quản trị và Đánh giá công nhận thành viên, Văn phòng IPPF khu vực phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Bà Juliana Moses bày tỏ kỳ vọng Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tiếp tục trở thành địa chỉ tin cậy của người dân trong các vấn đề liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản và hạnh phúc gia đình.

Tại buổi làm việc, đại diện hai bên tập trung trao đổi, làm rõ nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp và phương án giải quyết những vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình đoàn công tác IPPF đánh giá tại Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, công tác dân số của Việt Nam đang chuyển từ trọng tâm kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Trong bối cảnh đó, với sự hỗ trợ hiệu quả của IPPF, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm nguồn lực để chủ động triển khai hiệu quả Luật Dân số cùng các chương trình, đề án về dân số và phát triển.

Trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Cùng với việc triển khai các chương trình, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện để người dân lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trần Minh

Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam Đỗ Xuân Tuyên mong muốn Liên đoàn Kế hoạch hóa gia đình Quốc tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật, tài chính và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản, đồng thời mang đến thêm nhiều chương trình thiết thực cho người dân và cộng đồng.