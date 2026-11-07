Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An dâng hoa kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Dự lễ có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Chấp hành hội, các hội viên cùng những người yêu mến đất nước Nga trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tưởng niệm, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của V.I. Lênin. Ảnh: TL

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của V.I. Lênin - nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người sáng lập Nhà nước Xô viết - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm V.I. Lênin. Ảnh: TL

Lễ dâng hoa do Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An tổ chức là hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại tầm vóc lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Cuộc cách mạng vĩ đại này đã mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm V.I. Lênin. Ảnh: TL

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm V.I. Lênin. Ảnh: TL

Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin có ý nghĩa soi đường, đặt nền móng sâu sắc cho đường lối giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lênin cùng tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và nhân dân ta, dẫn lối cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TL

Trước tượng đài V.I. Lênin, các đại biểu bày tỏ quyết tâm tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy cao độ tinh thần “Đoàn kết - Hữu nghị - Hợp tác - Phát triển”, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã đề ra, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.