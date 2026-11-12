Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraine đổi mới hoạt động, mở rộng kết nối nhân dân

Đại hội cũng đề ra phương hướng đổi mới hoạt động, phát huy mạng lưới kết nối nhân dân, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và văn hóa.

Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); ông Oleksandr Hyshtymult, Bí thư thứ nhất, đại diện Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, hội hữu nghị và gần 100 đại biểu chính thức.

Đại hội tập trung tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014-2026, xác định phương hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2031, thảo luận sửa đổi, bổ sung Điều lệ và kiện toàn tổ chức Hội. Các ý kiến tại Đại hội nhấn mạnh yêu cầu duy trì nền tảng hữu nghị truyền thống, đồng thời tìm kiếm những phương thức kết nối mới, phù hợp với nhu cầu hợp tác và tình hình thực tế của hai nước.

Bà Nguyễn Thu Giang thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraine cờ lưu niệm (Ảnh: Lê An)

Phát huy nền tảng hữu nghị, mở rộng các lĩnh vực hợp tác

Đề cập những địa chỉ có ý nghĩa trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ukraine, ông Mai Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội khóa IV, đề xuất tiếp tục duy trì kết nối với Trường Phổ thông số 25 tại Kyiv, ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông, đây là địa chỉ giàu ý nghĩa lịch sử, cần được quan tâm gìn giữ và phát huy trong hoạt động giao lưu nhân dân hai nước.

Từ thực tiễn sinh sống, làm việc tại Ukraine, ông Mai Văn Minh cũng kiến nghị Hội phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và các tổ chức cộng đồng nắm bắt tình hình, hỗ trợ bà con trong khả năng cho phép; duy trì quan hệ với Hội hữu nghị Ukraine - Việt Nam, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và nhân đạo.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Tiến sĩ Dương Quốc Sỹ, người từng học tập, nghiên cứu tại Đại học Kyiv và có thời gian làm việc với các viện, trường của Ukraine, nhận định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn nhiều dư địa nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Ông đề xuất tăng cường hợp tác trong chế biến, bảo quản nông sản, công nghệ sinh học nông nghiệp, vật liệu, công nghệ hàn và năng lượng; nghiên cứu triển khai các đề tài chung về khai thác, chế biến titan, đất hiếm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để hiện thực hóa những định hướng này, Tiến sĩ Dương Quốc Sỹ kiến nghị tổ chức định kỳ các cuộc giao lưu, tọa đàm khoa học - công nghệ; nghiên cứu thành lập nhóm công tác gồm các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhân am hiểu hai nước nhằm tìm hiểu nhu cầu, đề xuất dự án và kết nối đối tác phù hợp.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Đặng Văn Chiến nhắc lại chuyến thăm Ukraine của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 và sự hỗ trợ của nhân dân Ukraine trong đào tạo hàng nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh, công nhân lành nghề cho Việt Nam. Những đóng góp đó là nền tảng quan trọng của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và luôn được các thế hệ người Việt Nam trân trọng.

Trong nhiệm kỳ 2014-2026, Hội đã nỗ lực duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam và Ukraine, kết nối các tổ chức hữu nghị, đối tác và cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Giang cho biết Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraine được thành lập năm 1995, với lực lượng nòng cốt là những người Việt Nam từng học tập, công tác tại Ukraine. Trải qua hơn ba thập kỷ, Hội đã trở thành nơi hội tụ, gìn giữ và vun đắp tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và hội viên trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đánh giá cao sự đồng hành của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam và các đối tác.

Định hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch VUFO đề nghị Hội tiếp tục củng cố quan hệ với các tổ chức hữu nghị, đối tác truyền thống, cơ quan đại diện ngoại giao và cộng đồng gắn bó với hai nước. Các hoạt động giao lưu trực tuyến, văn hóa, giáo dục và chia sẻ thông tin cần được triển khai linh hoạt, góp phần duy trì sự tin cậy, tạo nền tảng mở rộng hợp tác nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, phương thức hoạt động và tăng cường vận động nguồn lực. Các sự kiện giao lưu, kỷ niệm cần được tổ chức theo hướng thiết thực, có chiều sâu, hướng tới xây dựng mạng lưới đối tác và hình thành những chương trình hợp tác mới.

Đặc biệt, Hội cần phát huy vai trò cầu nối tri thức, văn hóa và kinh tế của đội ngũ cựu lưu học sinh, chuyên gia, trí thức, doanh nhân và cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine; chú trọng thu hút hội viên trẻ, thúc đẩy kết nối giữa các địa phương, trường học, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Ban Chấp hành khóa V Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraine ra mắt Đại hội. (Ảnh: Lê An)

Về tổ chức, bà Nguyễn Thị Thu Giang đề nghị xây dựng Hội theo hướng chủ động, tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Ban Chấp hành khóa mới cần sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch hằng năm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và kết quả. Cùng với đó là chú trọng phát triển hội viên, phát huy sở trường của từng ủy viên, đa dạng hóa nguồn lực hợp pháp và thường xuyên rà soát hoạt động để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Khẳng định VUFO sẽ tiếp tục đồng hành, bà Nguyễn Thị Thu Giang bày tỏ mong muốn Hội phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ukraine và các đối tác, qua đó mở rộng không gian hoạt động, phát huy vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa V đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 thành viên. Ông Đặng Văn Chiến tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Bốn Phó Chủ tịch Hội gồm các ông Lê Trường Thủy, Nguyễn Đức Chính, Trần Thanh Bình và Mai Văn Minh; trong đó, ông Lê Trường Thủy đồng thời giữ chức Tổng Thư ký. Ban Kiểm tra khóa V gồm 3 thành viên, do ông Nguyễn Đức Chính làm Trưởng ban.

Nhân dịp này, lãnh đạo VUFO đã trao tặng Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraine cờ lưu niệm, ghi nhận những đóng góp của Hội trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ vừa qua.