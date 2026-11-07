Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên ban Nga tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình Kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Dự chương trình có lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Lạng Sơn và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình kỷ niệm

Các đại biểu dự chương trình kỷ niệm

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Lạng Sơn được thành lập từ năm 2013 với 100 hội viên. Thời gian qua, hội đã chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức; tăng cường tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước về đối ngoại Nhân dân. Đồng thời, làm tốt vai trò cầu nối góp phần tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng chương trình kỷ niệm

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc do các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Lạng Sơn và Câu lạc bộ những người yêu nước Nga tại Lạng Sơn thể hiện và lắng nghe lời chúc mừng trực tuyến từ đại diện đại biểu phía Liên bang Nga.

Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Lạng Sơn ôn lại chặng đường lịch sử kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026)

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917).

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Việt Nam - Liên bang Nga phát biểu tại chương trình kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực của Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, tình cảm gắn bó, sự đồng hành thiết thực của đối tác, bạn bè Nga cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương chính là nguồn động lực quan trọng để hội tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối đối ngoại Nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung, son sắt và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại chương trình kỷ niệm

Chương trình kỷ niệm là hoạt động ý nghĩa, khẳng định giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga và tôn vinh tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc. Qua đó, tiếp thêm động lực để Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.