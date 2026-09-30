Hội hữu nghị Việt Nam - Đức TPHCM họp mặt mừng Quốc khánh Đức

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức TPHCM Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức TPHCM nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngoại giao nhân dân trong việc thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết chung giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Đức.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THỤY VŨ

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, thời gian tới, Hội hữu nghị Việt - Đức xác định ba ưu tiên: kết nạp thêm thành viên, nhất là thế hệ trẻ đã và đang học tập, làm việc tại Đức; tăng cường các hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần vào sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo nghề; lắng nghe và chuyển tải tâm tư, kiến nghị của hội viên và bạn bè Đức tới các cơ quan hữu quan.

Phó Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TPHCM Philip Marsden phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Ông Philip Marsden, Phó Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TPHCM khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước không ngừng được củng cố. Có thể kể đến một số hoạt động gần đây như Tập đoàn Siemens ký kết với đối tác Việt Nam xây dựng hai tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ (TPHCM); Hội thảo quốc tế Việt - Đức lần thứ 8 tại Trường Đại học Việt Đức, do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tài trợ và Viện Goethe tại TPHCM đồng tổ chức; Lễ hội Oktoberfest tại TPHCM...

Phó Tổng Lãnh sự Philip Marsden đánh giá cao Hội Hữu nghị Việt - Đức TPHCM đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại, giao lưu giữa hai nước.