Buổi giao lưu và giới thiệu “Cẩm nang kinh doanh với Ấn Độ”. (Ảnh: Kim Anh)

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ (2016–2026), hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời chào mừng việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường sau chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (5-7/5/2026).

Với thông điệp “Cơ hội - Kết nối - Phát triển”, Cẩm nang kinh doanh với Ấn Độ do Nhà xuất bản Thế Giới ấn hành, ông Nguyễn Tuấn Quang, nguyên Tham tán thương mại Việt Nam tại Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, làm chủ biên. Tham gia biên soạn và đóng góp cho ấn phẩm có Ban biên tập gồm bà Phan Lan Tú, Chủ tịch HAVIFA; Đại sứ Tôn Sinh Thành, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ; TS. Lê Thị Hằng Nga, TS. Đồng Thị Thùy Linh và ThS. Phan Thanh Sơn. Cuốn sách cũng nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa.

Trong những năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Ấn Độ không ngừng phát triển. Kim ngạch thương mại song phương tăng từ khoảng 200 triệu USD năm 2000 lên gần 16,46 tỷ USD năm 2025, đưa Ấn Độ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Nam Á. Dù vậy, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế. Việc tăng cường hiểu biết về thị trường, hệ thống pháp luật, môi trường đầu tư và tập quán kinh doanh của Ấn Độ vì thế có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động tại quốc gia Nam Á này.

Được biên soạn theo hướng kết hợp thông tin tổng quan với những chỉ dẫn thực tiễn, cuốn sách gồm hai phần chính và hệ thống phụ lục.

Các đại biểu tham gia buổi giao lưu chụp ảnh chung cùng “Cẩm nang kinh doanh với Ấn Độ”. (Ảnh: Kim Anh)

Phần I giới thiệu tổng quan về thị trường Ấn Độ, phác họa đặc điểm của nền kinh tế với quy mô dân số hơn 1,4 tỷ người và sự khác biệt giữa các bang, đồng thời phân tích tiềm năng của 10 lĩnh vực gồm công nghệ thông tin, hóa chất, thép, dược phẩm, dầu khí, dệt may, nông nghiệp, chè, cà phê và thủy sản.

Phần II tập trung vào những nội dung doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi tiếp cận và hoạt động tại thị trường Ấn Độ, từ thủ tục thành lập, vận hành doanh nghiệp, thanh toán, thuế, nhân sự, xây dựng chiến lược kinh doanh đến hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, sách cung cấp những chỉ dẫn về văn hóa ứng xử và kỹ năng đàm phán trong môi trường kinh doanh tại Ấn Độ.

Hệ thống phụ lục đi kèm cung cấp từ điển thuật ngữ kinh doanh, danh bạ các cơ quan và hiệp hội hữu ích của hai nước, thông tin về những bộ luật quan trọng cũng như danh mục các ngành nghề hạn chế hoặc được ưu đãi đầu tư.

Với nội dung phong phú, kết hợp kiến thức thị trường và hướng dẫn thực hành, Cẩm nang kinh doanh với Ấn Độ được kỳ vọng trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp và những người quan tâm đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, qua đó góp phần tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.