Hội Hoan phát triển kinh tế rừng

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ công ích xã (bên trái) hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng

Gia đình anh Trần Văn Tuấn, thôn Bản Cáp là một trong những hộ tiêu biểu vươn lên phát triển kinh tế từ trồng rừng. Theo anh Tuấn, năm 2021, nhận thấy cây keo phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, gia đình anh đã vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trồng hơn 7 ha keo. Trong quá trình trồng và chăm sóc, gia đình anh được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật do xã phối hợp tổ chức, qua đó nắm vững hơn quy trình chăm sóc, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt. Đầu năm 2026, toàn bộ diện tích keo của gia đình đến kỳ khai thác, mang lại nguồn thu khoảng 800 triệu đồng.

Cũng như gia đình anh Tuấn, gia đình chị Lý Thị Luyến, thôn Hòa Lạc là một trong những hộ có thu nhập cao từ phát triển cây hồi. Chị Luyến cho biết: Từ năm 2013, gia đình tôi đã cải tạo diện tích đất đồi rừng để trồng cây hồi. Hiện nay, gia đình đã trồng được 8 ha, trong đó có 4 ha đang cho thu hoạch. Bình quân mỗi năm, gia đình thu hoạch được 5 - 8 tấn hồi tươi, đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Theo thống kê, xã Hội Hoan có diện tích đất lâm nghiệp chiếm gần 80% diện tích đất tự nhiên, hiện toàn xã có trên 2.500 ha rừng trồng (chủ yếu là keo, bạch đàn, hồi) với 99,5% số hộ dân toàn xã phát triển rừng. Đây cũng là xã có diện tích rừng trồng lớn nhất tại khu vực Văn Lãng.

Để người dân có kiến thức áp dụng vào sản xuất, hằng năm xã phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp. Đơn cử như năm 2025, các đơn vị liên quan và các tổ chức hội, đoàn thể của xã đã phối hợp tổ chức được 37 lớp tập huấn lồng ghép về trồng, chăm sóc rừng với 2.800 lượt người tham dự. Cùng với đó, xã tạo điều kiện cho bà con tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển đồi rừng. Đến nay, tổng dư nợ của người dân trên địa bàn xã tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Lãng đạt 114,6 tỷ đồng (trong đó 80% vay trồng, chăm sóc rừng), với 1.162 hộ vay.

Ông Đinh Long Xuyên, Chủ tịch UBND xã Hội Hoan cho biết: Thời gian tới, xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, tạo điều kiện để các hộ có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế. Đối với diện tích rừng hồi, xã tiếp tục hướng dẫn người dân trồng thay thế diện tích hồi già cỗi góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế từ rừng.

Nhờ phát triển hiệu quả kinh tế đồi rừng, năm 2025, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng của xã đạt 3.000 m3, năm 2026 ước đạt 15.850 m3; sản lượng hồi năm 2025 đạt 135 tấn, năm 2026 ước đạt 640,5 tấn. Giá trị kinh tế từ rừng đem lại khoảng 6,3 tỷ đồng (năm 2025); năm 2026 ước đạt 65,5 tỷ đồng.