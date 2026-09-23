Hội Hoan: Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Xác định việc tuyên truyền phải đi đôi với hướng dẫn, UBND xã Hội Hoan đã thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp xuống các thôn phổ biến nội dung Nghị quyết 02 tới hơn 1.100 lượt người dân. Đặc biệt, lãnh đạo và cán bộ xã đã trực tiếp xuống thôn, gặp gỡ người dân, tuyên truyền về nội dung, đối tượng, điều kiện và các chính sách hỗ trợ, đồng thời nắm bắt nhu cầu, định hướng người dân lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khả năng đầu tư theo chính sách của Nghị quyết 02.

Cán bộ Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ Công ích xã Hội Hoan kiểm tra, tuyên truyền người dân kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây mắc ca

Cùng với tuyên truyền, UBND xã chú trọng hỗ trợ người dân về kỹ thuật, vốn và liên kết sản xuất. UBND xã đã phối hợp với Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp Đông Bắc tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca cho 60 hộ dân tham gia và ký kết hợp đồng cung ứng cây giống và bao tiêu sản phẩm loại cây này. UBND xã cũng phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Na Sầm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trình tự, thủ tục vay vốn và xây dựng phương án đầu tư cho các hộ dân có nhu cầu. Bên cạnh đó, tổ chức, đoàn thể xã còn tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm trồng mắc ca trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, UBND xã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn rà soát nhu cầu của người dân. Những hộ có nhu cầu và đủ điều kiện được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đăng ký thực hiện mô hình hỗ trợ theo Nghị quyết 02.

Ông Đinh Long Xuyên, Chủ tịch UBND xã Hội Hoan cho biết: Nghị quyết 02 có nhiều chính sách thiết thực, trong đó hỗ trợ cây giống và lãi suất là những nội dung phù hợp với nhu cầu đầu tư sản xuất của người dân. Vì vậy, UBND xã xác định không chỉ tuyên truyền để người dân biết mà phải để người dân hiểu, thấy được hiệu quả, từ đó mạnh dạn tham gia.

Điển hình tại thôn Háng Van - Bản Kìa, cùng với sự tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ xã, ông Mông Đức Thịnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn đã chủ động đi đầu trong thực hiện mô hình. Ông Thịnh cho biết: Ngay khi chính sách được triển khai, tôi chủ động đăng ký tham gia, trong đó sử dụng nguồn hỗ trợ kinh phí mua cây giống để trồng 1,3 ha mắc ca và nguồn hỗ trợ lãi suất tín dụng để trồng 3 ha keo. Đến tháng 4/2026, gia đình đã hoàn thành trồng mắc ca; đối với diện tích keo, sau khi ngân hàng giải ngân vốn sẽ triển khai trồng theo kế hoạch.

Từ mô hình của người đứng đầu thôn Háng Van - Bản Kìa, đến nay, toàn thôn có thêm 7 hộ đăng ký để được hỗ trợ kinh phí trồng mắc ca với diện tích khoảng 4,5 ha (đã trồng 2,8 ha) và 2 hộ đăng ký được hỗ trợ lãi suất tín dụng với tổng kinh phí 559 triệu đồng.

Nhờ các giải pháp trên, đến thời điểm này, toàn xã Hội Hoan có 79 hộ đăng ký hỗ trợ cây giống mắc ca, xã đã thẩm định, chấp thuận cho 29 hộ với diện tích hơn 24 ha, các hộ đã triển khai trồng được hơn 9,6 ha. Toàn xã có 4 hộ xây dựng phương án và hoàn thiện hồ sơ vay vốn với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Hiện có 3 hộ đủ điều kiện chờ giải ngân, 1 hộ chuyển hồ sơ ngân hàng thẩm định.

Đáng chú ý, sau khi người dân được hỗ trợ, cán bộ khuyến nông xã thường xuyên tăng cường xuống các thôn, trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật làm đất, đào hố, xử lý đất, đặt cây, tỉa cành, tạo tán, phòng trừ sâu bệnh... giúp người dân từng bước nắm được yêu cầu kỹ thuật. Đặc biệt, ngày 14/9/2026, xã đã ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân thực hiện Nghị quyết 02”. Theo đó, cứ thứ Bảy hằng tuần, cán bộ, công chức, lao động tham gia tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ người dân làm đất, trồng cây, đặc biệt là mắc ca...

Nghị quyết 02 là chính sách quan trọng nhằm tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Với Hội Hoan, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống đang được cụ thể hóa bằng những cách làm sát thực tế. Từ những kết quả bước đầu, xã đang tiếp tục rà soát nhu cầu, tuyên truyền để người dân tiếp cận đầy đủ các chính sách của Nghị quyết 02, đồng thời tăng cường hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.