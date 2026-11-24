Ngày 23-11, Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật đương đại “Expressions of Friendship” (Sắc màu tình hữu nghị), nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (1976-2026).

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật đương đại “Expressions of Friendship”. Ảnh: Tùng Lâm

Triển lãm kéo dài đến 25-11 tại Đại sứ quán Philippines, số 27B Trần Hưng Đạo, giới thiệu tác phẩm của 9 nghệ sĩ Philippines với nhiều phong cách sáng tác khác nhau. Từ những biểu tượng văn hóa truyền thống đến hình ảnh thiên nhiên và đời sống đương đại, các tác phẩm mang đến những góc nhìn đa dạng về nghệ thuật, văn hóa và con người Philippines.

Không chỉ giới thiệu các sáng tác hội họa, triển lãm còn kể câu chuyện về mối quan hệ văn hóa lâu đời giữa hai quốc gia. Trong dòng chảy đó, hội họa trở thành ngôn ngữ chung, qua màu sắc, hình khối và nét cọ, những câu chuyện văn hóa được chia sẻ, mở ra cơ hội để người xem cảm nhận và hiểu thêm về đất nước, con người của nhau.

Một số tác phẩm hội họa giàu màu sắc, thể hiện phong cách sáng tạo đa dạng của các nghệ sĩ Philippines. Ảnh: Tùng Lâm

Trong thông điệp gửi tới triển lãm, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III nhấn mạnh vai trò của ngoại giao văn hóa, coi đây là một trụ cột ngày càng quan trọng, có mối liên hệ chặt chẽ với ngoại giao kinh tế.

“Nghệ thuật vượt ra ngoài những cuộc đàm phán và tranh luận chính thức; nghệ thuật có thể xây dựng quan hệ thông qua những kết nối chung”, Đại sứ nhận định, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tài năng của các nghệ sĩ tham gia triển lãm, những người mang đến phong cách sáng tạo riêng, phản ánh những nét đặc sắc trong văn hóa và di sản của Philippines.

Tinh thần ấy được thể hiện qua những câu chuyện gần gũi trong các tác phẩm trưng bày. Nổi bật là những bức tranh hoa sen của họa sĩ Irma F. Espinosa, với sắc hồng dịu nhẹ hòa cùng nền xanh thanh thoát. Hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Việt Nam được nữ họa sĩ Philippines lựa chọn để gửi gắm suy ngẫm về vẻ đẹp và sức sống của con người.

Họa sĩ Philippines Irma F. Espinosa chia sẻ về ý nghĩa của tác phẩm hoa sen. Ảnh: Tùng Lâm

Chia sẻ tại triển lãm, bà cho biết hình ảnh hoa sen vươn lên từ bùn lầy, nở rộ dưới ánh mặt trời khiến bà đặc biệt đồng cảm. Với nữ họa sĩ, loài hoa này tượng trưng cho sự thuần khiết, lòng kiên trì và sức mạnh nội tâm. Thông qua tác phẩm, bà mong muốn mang đến cho người xem cảm giác bình yên, cùng thông điệp về hy vọng và khả năng vượt qua nghịch cảnh.

Trong khi đó, họa sĩ Roy Espinosa lựa chọn hình ảnh hai thân cây cổ thụ đan xen, tựa như đang ôm lấy nhau, để thể hiện sự gắn bó, tình yêu và tinh thần đoàn kết. Theo ông, cũng như những thân cây cùng phát triển qua năm tháng, các mối quan hệ trở nên bền chặt hơn nhờ sự sẻ chia và thấu hiểu.

Họa sĩ Philippines Roy Espinosa chia sẻ về thông điệp tình hữu nghị và sự gắn kết giữa con người qua các tác phẩm. Ảnh: Tùng Lâm

Liên hệ đến tình hữu nghị Việt Nam - Philippines, họa sĩ chia sẻ: “Những kết nối thực sự được nuôi dưỡng qua trải nghiệm chung, sự hỗ trợ lẫn nhau và thấu hiểu”. Tác phẩm đồng thời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, hướng tới một tương lai hài hòa giữa con người và môi trường sống.

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu những tác phẩm đậm dấu ấn văn hóa dân gian của Aris Bagtas, tranh trừu tượng giàu màu sắc của Espie Bagtas cùng những sáng tác lấy cảm hứng từ đời sống của Roland Rosacay. Mỗi nghệ sĩ mang đến một cách thể hiện riêng, góp phần làm nổi bật sự phong phú và sức sáng tạo của nghệ thuật đương đại Philippines.

Các đại biểu và nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Tùng Lâm

Thông qua những câu chuyện được kể bằng hội họa, “Expressions of Friendship” mang đến cho công chúng cơ hội khám phá bản sắc văn hóa Philippines, đồng thời tìm thấy những giá trị gần gũi giữa hai dân tộc.

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath (áo tím) và Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano de Lasala (áo vàng) tham quan các tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Tùng Lâm