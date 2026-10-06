Hội họa trở thành 'nguyên liệu' cho sáng tạo ẩm thực

Ban giám khảo chấm các món ăn

Theo đó, mỗi đầu bếp lựa chọn một tác phẩm hội họa và chuyển hóa màu sắc, đường nét, cảm xúc thành trải nghiệm ẩm thực. Trong 135 phút, các đầu bếp tự quyết định món ăn, nguyên liệu và phong cách, đồng thời thể hiện cá tính qua bàn tiệc.

Trong thử thách đặc biệt này, 6 tác phẩm hội họa đương đại trở thành nguồn cảm hứng để các thí sinh chuyển hóa màu sắc, cảm xúc và đường nét thành món ăn qua nguyên liệu, hương vị, kỹ thuật và cách trình bày riêng. Bốn giám khảo lần lượt trải nghiệm 6 món ăn, tạo nên một “Feast of Art” kết hợp hội họa và ẩm thực.

Ban giám khảo ở tập Bán kết gồm Giám khảo chính: bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Doanh nhân, nhà sáng lập chuỗi nhà hàng Wrap & Roll và One River; Chef Alain Nguyễn - Chủ tịch Hội Ẩm thực TP.HCM; giám khảo khách mời: ông Damien Foullu - Giám đốc Kinh doanh miền Nam Classic Fine Foods Việt Nam; ông Valentin Trần - Tổng Giám đốc ANDROS Vietnam.

Thiện Thanh nhận được tác phẩm “In the Mother’s Arms” của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình

Đầu bếp Thiện Thanh nhận được tác phẩm In the Mother’s Arms của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình; Chiến Thắng nhận được Still Life của họa sĩ Nguyễn Nghĩa Cương; Nhật Phong nhận Một ngày mùa thu của họa sĩ Đặng Xuân Hòa; Khả Nguyên với The White City của họa sĩ Hà Hùng.

Đầu bếp Camilla Bailey nhận được tác phẩm Little Flowers của họa sĩ Nguyễn Đình Vũ. Trong khi đó, Khắc Linh nhận được Mục đồng chăn trâu của họa sĩ Thành Chương.

Thiện Thanh cho biết khi nhận được In the Mother’s Arms - Trong vòng tay mẹ, anh liền nghĩ đến sẽ tìm một sản vật gì đó ở trong đại dương vì Thiện Thanh xem đại dương như là một người mẹ ôm hết các con. Do đó, nam đầu bếp đã xây dựng thực đơn sử dụng hải sản làm chất liệu chính, đồng thời gây chú ý khi đưa gan ngỗng vào món tráng miệng, kết hợp cơm rượu Việt Nam.

Giám khảo Kim Oanh đánh giá cao cách xử lý nguyên liệu và kết cấu trong thực đơn của Thiện Thanh. Bà đặc biệt chú ý đến độ chín của các nguyên liệu, độ giòn của sứa, độ dẻo của dưa hấu khi nấu chậm cũng như sự hòa quyện của các loại sốt. Còn theo giám khảo Alain Nguyễn: “Chiều sâu của bức tranh, của cảm xúc được thể hiện trong chính phần sốt của món ăn”.

Chiến Thắng nhận được “Still Life” của họa sĩ Nguyễn Nghĩa Cương

Riêng món tráng miệng sử dụng gan ngỗng được giám khảo khách mời Damien Foullu nhận xét là “rất thú vị” và “rất độc đáo”, đồng thời đánh giá cao sự cân bằng giữa trái cây, cá, hải sản và nước sốt.

Nếu Thiện Thanh dùng món ăn để kể câu chuyện về mẹ, Chiến Thắng lại chọn cách đưa người thưởng thức đi qua những địa danh gắn với cuộc đời mình. Thực đơn của Thắng lần lượt gợi nhắc Hà Nội - nơi anh từng học tập, Hải Phòng với nem cua bể, Bình Định - nơi anh lập nghiệp và gặp vợ, rồi đến Sài Gòn với bánh mì và món chè trôi nước.

Ban giám khảo đánh giá đây là một hướng tiếp cận thú vị, đặc biệt khi Still Life là một trong những bức tranh khó diễn giải nhất vì tính trừu tượng. Tuy nhiên, giám khảo Alain Nguyễn chỉ ra rằng câu chuyện của Chiến Thắng mới dừng lại ở “bức tranh hương vị”.

Theo Alain Nguyễn, cảm xúc, trải nghiệm và tính nghệ sĩ đã xuất hiện trong các món ăn, nhưng cấu trúc tổng thể của menu vẫn chưa được thể hiện rõ như cách thí sinh kể câu chuyện về những chuyến đi của mình.

Camilla Bailey tìm thấy cảm giác thân thuộc trong tác phẩm “Little Flowers” của họa sĩ Nguyễn Đình Vũ

Trong khi đó, Nhật Phong tiếp cận thử thách bằng một set menu nhiều tầng kỹ thuật. Từ bức tranh có nhiều gam màu, anh xây dựng thực đơn với những sắc thái sáng - tối, thăng - trầm, đồng thời liên hệ với hành trình làm bếp của chính mình.

Ở phần tráng miệng, Ban giám khảo đánh giá cao khả năng kiểm soát vị giác của Nhật Phong. Giám khảo cũng nhận xét độ ngọt, độ béo và hương thơm được xử lý cân bằng.

Đầu bếp Khả Nguyên lại chọn cách đối thoại trực tiếp với tác phẩm The White City. Từ cảm nhận về một bức tranh nhiều gam màu nhạt và không có khung, Khả Nguyên muốn “vẽ thêm vào bức tranh” bằng đồi núi, cây cỏ và màu xanh để hoàn thiện tác phẩm theo cách của riêng mình.

Tuy nhiên, tham vọng đưa nhiều lớp hương vị vào thực đơn cũng khiến Ban giám khảo đặt câu hỏi về sự cân bằng. Khả Nguyên thừa nhận bản thân “có tham lam”, nhưng cho rằng ở vòng thi này, anh cần làm một điều gì đó đủ nổi bật.

Đầu bếp Khắc Linh và giám khảo Valentin Trần bên tác phẩm “Mục đồng chăn trâu” của họa sĩ Thành Chương

Giám khảo Kim Oanh đánh giá cao ý tưởng của Khả Nguyên khi khai thác màu xanh, nhưng cho rằng đầu bếp chưa nắm được sự chủ ý trong bố cục tác phẩm để chuyển hóa trọn vẹn vào món ăn.

Với nữ đầu bếp Đan Mạch Camilla Bailey, thử thách lần này lại là cơ hội để cô trở về với hương vị quen thuộc. Khi đề bài không bắt buộc phải nấu món Việt, cô quyết định thực hiện những món ăn mang phong cách Scandinavian.

Camilla Bailey cho biết đây là lần đầu tiên trong thử thách mình không nấu món Việt, thay vào đó sử dụng những hương vị rất đặc trưng của ẩm thực Scandinavian như thực phẩm muối chua, độ chua cao và hải sản.

Giám khảo Kim Oanh nhận xét phần sốt của món chính hơi chua và cá hơi mặn, nhưng Valentin Trần lại nhìn thấy rõ cá tính trong phong cách của Camilla: “Mỗi lần thưởng thức món của Camilla, tôi đều thấy sự nữ tính, đôi khi rất tối giản. Tôi thích phong cách tối giản Bắc Âu”. Ông đánh giá cao cách nữ đầu bếp sử dụng độ chua và đặc biệt nhấn mạnh việc cô tôn trọng nguyên liệu.

Giám khảo khách mời Damien Foullu cũng đánh giá cao kỹ thuật xử lý cá chẽm của Camilla, từ độ chín, độ ẩm đến các lớp kết cấu được tạo ra trong món ăn.

Nếu mỗi đầu bếp chọn một cách khác nhau để chuyển hội họa thành ẩm thực, Khắc Linh lại tìm thấy ngôn ngữ của mình ngay trong màu sắc.

Món của Chiến Thắng

Món của Khắc Linh

Với tác phẩm Mục đồng chăn trâu, Khắc Linh không cố gắng tái hiện nguyên trạng bức tranh mà lần lượt đọc những màu sắc xuất hiện trong tác phẩm để xây dựng menu.

Cách tiếp cận này nhanh chóng tạo được dấu ấn với Ban giám khảo. Kim Oanh đánh giá cao món khai vị, cho rằng món ăn “nhẹ nhàng, thanh tao” và cách trình bày tạo ra sự thú vị. Theo giám khảo, Khắc Linh là một đầu bếp “rất bay bổng, có sự kết nối với nghệ thuật rất là tốt”.

Giám khảo Damien Foullu nhận xét món khai vị có hương vị mạnh, khá mạo hiểm nhưng thú vị, đồng thời cho rằng phong cách nấu của Khắc Linh vẫn giữ được sự tinh tế.

Valentin Trần thậm chí không chỉ gọi tên Khắc Linh là một đầu bếp, mà gọi anh là “nghệ sĩ Khắc Linh”, bởi mỗi món ăn đều được anh gắn với một màu sắc và một câu chuyện. Chef Alain Nguyễn cũng đánh giá cao giá trị của cách kể chuyện này: “Chúng tôi cần những trải nghiệm như thế này cho tương lai của ngành ẩm thực Việt Nam”.

Sau phần thi, Ban giám khảo nhận định Top 6 đã mang đến “6 cách diễn giải khác nhau giữa hội họa và ẩm thực”. Mỗi người không chỉ đưa một bức tranh lên bàn ăn mà còn đưa vào đó những trải nghiệm, cá tính và cách nhìn riêng về ẩm thực.

Ông Damien Foullu - Giám đốc Kinh doanh miền Nam Classic Fine Foods Việt Nam trao quà cho Khắc Linh chiến thắng thử thách sau phần thi

Người được gọi tên cho chiến thắng của tập 10 là Khắc Linh. Sau chiến thắng, Khắc Linh cho biết trước đây anh cũng có mối liên hệ đặc biệt với đề bài nghệ thuật. Anh chia sẻ người cha nuôi của mình là một họa sĩ và từng chỉ cho anh cách cảm nhận tranh. Chính trải nghiệm đó giúp anh cảm được bức tranh trong thử thách lần này.

Sau khi xác định người chiến thắng thử thách, Ban giám khảo cũng công bố đầu bếp Chiến Thắng phải dừng lại ở vòng bán kết.

Ngay cả khi không có một cấu trúc menu hoàn toàn thuyết phục, Ban giám khảo vẫn ghi nhận nỗ lực và sự mạo hiểm của chef. Alain Nguyễn nhìn thấy ở Chiến Thắng “cảm xúc, trải nghiệm” và “sự bứt phá” trong căn bếp, đồng thời thừa nhận anh đã tạo được một “bức tranh hương vị”.

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