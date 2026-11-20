Hàng loạt công trường giao thông trọng điểm khu vực phía Đông TPHCM đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương. Hàng ngàn kỹ sư, công nhân ngày đêm bám trụ, tổ chức nhiều mũi thi công liên tục, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình, góp phần dần hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố.

Ngày đêm bám công trường

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm đến tận đêm khuya, công trường nút giao Tân Vạn thuộc dự án đường Vành đai 3 (phường Đông Hòa, TPHCM) luôn rộn ràng tiếng máy móc, thiết bị thi công.

Kỹ sư Nguyễn Thanh Tùng, giám sát thi công nhánh cầu vượt nút giao Tân Vạn, cho biết, các mũi thi công đang được triển khai liên tục nhằm bảo đảm tiến độ. Đội ngũ kỹ sư thường xuyên túc trực kiểm tra, đôn đốc các tổ đội thi công, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Đặc biệt, các công đoạn lắp đặt kết cấu đúc hẫng, thi công trên cao và hoàn thiện từng nhịp cầu đều được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, kỹ thuật và an toàn lao động.

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên đường Vành đai 3, đoạn qua nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, ngày 4-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ nút giao Tân Vạn hướng về nút giao đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, qua các phường Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Long Bình, đoạn tuyến trên cao dài khoảng 17km đang dần hiện rõ hình hài. Nhiều hạng mục quan trọng cơ bản hoàn thành, tạo diện mạo hiện đại cho tuyến giao thông cửa ngõ phía Đông thành phố.

Ghi nhận của phóng viên tại các gói thầu XL1 đến XL5, nhiều đoạn mặt đường đã được thảm nhựa, lan can và hệ thống chiếu sáng cơ bản hoàn thiện. Công nhân tiếp tục hoàn thiện khe co giãn, sơn vạch phân làn và các hạng mục phụ trợ.

Đang hoàn thiện khe nối giữa các nhịp cầu, anh Nguyễn Hữu Đức cho biết, đây là công đoạn quan trọng để hoàn thiện mặt đường, phục vụ mục tiêu đưa 17km tuyến trên cao vào khai thác cuối tháng 11.

Tại gói thầu XL3, các mũi thi công cũng tăng tốc thảm nhựa mặt đường. Xe rải nhựa, xe lu và xe chở vật liệu hoạt động liên tục. Anh Nguyễn Văn Tổng, công nhân vận hành máy trải nhựa, thông tin, dù thời tiết nắng nóng, công nhân vẫn bám công trường, làm việc cả ngày nghỉ để góp phần sớm hoàn thành dự án, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Các phương tiện thi công tại dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua TPHCM). Ảnh: QUỐC HÙNG

Tăng tốc về đích

Tại nút giao An Phú (phường Bình Trưng), không khí thi công diễn ra khẩn trương bất kể ngày đêm. Sau khi đưa hai nhánh cầu trái Giồng Ông Tố và N4 vào khai thác, các nhà thầu tập trung thi công nhánh cầu vượt còn lại, hoàn thiện kết cấu và hạ tầng phụ trợ.

Kỹ sư Nguyễn Thành Đạt chia sẻ, khi có mặt bằng “sạch”, nhà thầu tranh thủ thi công liên tục, để công trình hoàn thành sớm ngày nào hay ngày đó.

Tương tự, dự án mở rộng tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái)…, nhiều nhóm công nhân đang khẩn trương thi công kết cấu, bê tông và hạ tầng kỹ thuật.

Trong khi đó, dự án khép kín đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Phạm Văn Đồng (qua các phường Long Trường, Tăng Nhơn Phú, Phước Long và Thủ Đức), các nhà thầu tổ chức khoảng 20 mũi thi công, làm việc 2 ca/ngày. Riêng các hạng mục khoan cọc nhồi, đổ bê tông, khoan cọc đất gia cố xi măng được bố trí 3 ca liên tục.

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), dự án Vành đai 3 đoạn qua TPHCM dài 58,54km. Ban Giao thông được giao làm chủ đầu tư hai dự án thành phần xây dựng (DATP1 và DATP5). DATP1 đang triển khai 10 gói thầu xây lắp chính, đạt hơn 85% khối lượng hợp đồng; DATP5 có 4 gói thầu, đạt 80%. Riêng đoạn cao tốc cầu cạn qua 3 phường Long Trường, Long Phước và Long Bình đã cơ bản hoàn thiện.

Hiện đang đẩy nhanh các hạng mục còn lại tại nút giao HLD (Vành đai 3 và đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) và nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, phấn đấu đưa khoảng 17km vào khai thác vào cuối tháng 11-2026, đồng bộ với tiến độ khai thác sân bay Long Thành.

Đối với những đoạn còn lại, từ nay đến cuối năm 2026, các nhà thầu tập trung xử lý nền đất yếu, dỡ tải những đoạn đã tắt lún, thi công móng cấp phối đá dăm và thảm nhựa mặt đường. Một số hạng mục như hệ thống giao thông thông minh (ITS), nhà điều hành và trạm kiểm soát tải trọng xe dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027.

Đối với nút giao An Phú, các nhánh cầu N1.1, N1.3 phục vụ phương tiện từ đại lộ Mai Chí Thọ rẽ trái vào đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; dự kiến hoàn thành cuối tháng 12-2026. Riêng nhánh cầu N1.2 và phần mở rộng đường Lương Định Của, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4-2027. Toàn bộ dự án phấn đấu hoàn thành ngày 30-4-2027. Còn nút giao thông Mỹ Thủy, tổng khối lượng hiện đạt khoảng 85%, dự kiến hoàn thành dự án quý 1-2027.

* Dự án đường Vành đai 3, các nhà thầu đã huy động tổng cộng 194 mũi thi công, hơn 3.000 kỹ sư, công nhân và 700 thiết bị, máy móc các loại. * Dự án nút giao An Phú hoàn chỉnh 3 tầng, gồm 2 hầm chui (HC1-01, HC1-02) và các nhánh cầu vượt N1 đến N4. Tổng vốn đầu tư khoảng 3.408 tỷ đồng. Dự án nút giao Mỹ Thủy vốn đầu tư khoảng 3.622 tỷ đồng. * Dự án nút giao thông An Phú, Mỹ Thủy có khoảng 400 công nhân, kỹ sư và 112 thiết bị máy móc thi công.