Thời điểm này, tại các xứ đồng ở xã Nghi Xuân, bà con nông dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng xuống giống hành tăm.

Giữa tiết trời nắng khá gắt, bà con nông dân ở thôn Tả Ao, xã Nghi Xuân đang thoăn thoắt gieo trồng từng củ hành tăm xuống đất.

Những củ hành chắc, khỏe, không bị sâu bệnh được lựa chọn làm giống.

Sau khi đặt củ, người trồng phủ một lớp đất mỏng và giữ ẩm vừa phải cho củ hành nảy mầm.

Bà Trần Thị Xuyến, thôn Tả Ao, xã Nghi Xuân cho biết: "Đợt mưa vừa qua khiến đồng ruộng bị ngập nước không thể xuống giống. Nay đất ráo nước, tôi tiến hành gieo trồng trên diện tích hơn 1 sào. Giống được gia đình chọn lựa kỹ để cây hành phát triển tốt, cho năng suất cao khi thu hoạch.

Theo bà con nông dân, thông thường hành tăm ở Nghi Xuân xuống giống từ tháng 9 - 10.

"Xuống giống hành không đòi hỏi kỹ thuật nhưng mất khá nhiều thời gian, công sức do phải bới đất đúc từng củ. Bởi vậy, người dân trồng hành ở đây thường đổi công giúp nhau khi xuống giống hay thu hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ” – ông Nguyễn Mạnh Hà, thôn Tả Ao, xã Nghi Xuân cho hay.

Mỗi năm chỉ trồng một vụ, sau tầm 5 - 6 tháng sinh trưởng, hành tăm bắt đầu cho thu hoạch.

Hành tăm là loại cây dễ trồng, phù hợp với nhiều loại đất, ít sâu bệnh

Toàn xã Nghi Xuân hiện có khoảng 12 ha hành tăm, tập trung chủ yếu tại thôn Tả Ao. Đến thời điểm này địa phương đã gieo trồng được khoảng 40% diện tích.

Trồng hành tăm không tốn quá nhiều chi phí đầu tư ban đầu, nhưng lại mất nhiều công sức và thời gian chăm sóc, thu hoạch. Bù lại hành tăm cho năng suất tốt, bình quân từ 3,5 - 4 tạ/ha, bán với giá 40 - 50 nghìn đồng/kg. Những năm gần đây, hành tăm trở thành sản phẩm hàng hóa của địa phương, mang lại giá trị kinh tế khá cao, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.

Video: Nông dân Nghi Xuân gieo trỉa hành tăm