Hối hả thi công kè chống sạt lở bờ sông Tam Kỳ

Công trình bờ kè sông Tam Kỳ đang thi công. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Trong những năm qua tại khu vực bờ bắc sông Tam Kỳ thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lớn, gây xói lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Trước tình hình đó, cuối năm 2025, UBND thành phố Đà Nẵng đã khởi công xây dựng công trình Kè chống sạt lở và đường dọc ven sông Tam Kỳ, thuộc Dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư.

Dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư trước đó đã được UBND thành phố Tam Kỳ (cũ) phê duyệt trước đó vào tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng.

Riêng hạng mục Kè sông và đường dọc kè có tổng kinh phí đầu tư gần 95 tỷ đồng. Theo đó, ở hạng mục này sẽ đầu tư xây dựng mới tuyến kè bờ sông Tam Kỳ với chiều dài khoảng 971m, kết cấu tường cừ bê tông cốt thép; đỉnh kè kết hợp làm hành lang đi bộ, trồng cây xanh tạo cảnh quan.

Ngoài ra, dự án đầu tư 812m đường giao thông, và các công trình phụ trợ khác như hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, thoát nước, cây xanh. Thời gian thi công dự kiến 240 ngày.

Kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư hoàn thành sẽ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời góp phần tích cực trong công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ hạ tầng đô thị và môi trường sinh thái bền vững khu dân cư ven sông Tam Kỳ nói riêng, khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng nói chung.

Bờ kè đang được nối dài theo từng ngày. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Không chỉ chú trọng chất lượng mà công trình còn có những điểm nhấn để tạo nên cảnh quan. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Máy móc, thiết bị luân phiên làm việc bất chấp nắng mưa. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Gia cố khung sắt trước khi đổ bê tông. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Cẩu chuyển cọc cừ vào công trình. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Xe chở bê tông nối đuôi vào công trình. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Đóng hộp định vị trước khi đổ bê tông. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Các phương tiện luân phiên đóng cọc cừ. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Hàn kết nối dầm chịu lực trước khi đổ bê tông. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Thi công kè bờ sông Tam Kỳ. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC