Hối hả thi công cầu Vân Phúc vượt sông Hồng
Sau hơn một năm khởi công, cầu Vân Phúc đạt hơn 33% tiến độ. Công trường đang tăng tốc thi công các hạng mục trọng điểm.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, giá trị thực hiện lũy kế đạt 765,88 tỷ đồng, tương đương 33,33%. Đến nay, toàn bộ cọc khoan nhồi cầu chính vượt sông đã hoàn thành; toàn dự án thi công được 581/713 cọc khoan nhồi và lắp đặt 16/73 nhịp cầu.
Tại khu vực cầu chính, nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị thi công các trụ P52, P53, P54 và P55 – những hạng mục nằm trên đường găng tiến độ. Bất chấp khó khăn về nhân lực, giá vật liệu và thời tiết, các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình trong năm 2027.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hoi-ha-thi-cong-cau-van-phuc-vuot-song-hong-169261028085137477.htm