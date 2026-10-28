Hối hả thi công cầu Vân Phúc vượt sông Hồng. Video: Tuấn Anh

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, giá trị thực hiện lũy kế đạt 765,88 tỷ đồng, tương đương 33,33%. Đến nay, toàn bộ cọc khoan nhồi cầu chính vượt sông đã hoàn thành; toàn dự án thi công được 581/713 cọc khoan nhồi và lắp đặt 16/73 nhịp cầu.

Tại khu vực cầu chính, nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị thi công các trụ P52, P53, P54 và P55 – những hạng mục nằm trên đường găng tiến độ. Bất chấp khó khăn về nhân lực, giá vật liệu và thời tiết, các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình trong năm 2027.

Công trường thi công cầu Vân Phúc. Ảnh: Tuấn Anh

Đường dẫn và cầu cạn phía bờ đang dần thành hình. Ảnh: Tuấn Anh

Hệ khung vây dưới sông phục vụ thi công trụ cầu chính. Ảnh: Tuấn Anh

Nhóm công nhân phối hợp thi công trên sà lan. Ảnh: Tuấn Anh

Công nhân hàn kết cấu thép tại hạng mục dưới sông. Ảnh: Tuấn Anh

Công nhân làm việc khẩn trương trên hệ khung thép giữa sông. Ảnh: Tuấn Anh