Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM tặng hoa tri ân cựu giáo chức.

Ngày 18/11, Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026). Tham dự buổi lễ có ông Lê Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM; ông Võ Doãn Kiên, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Sự kiện còn có sự hiện diện của các nguyên lãnh đạo ngành, đại diện các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm dạy nghề, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp cùng cựu giáo chức và nhà giáo tiêu biểu ở TPHCM.

ThS Lâm Văn Quản phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, NGƯT, ThS Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, nhận định, người thầy dạy nghề không chỉ cần vững chuyên môn, hiểu người học và kiên nhẫn hướng dẫn học trò thực hành, mà còn phải rèn luyện cho các em ý thức an toàn lao động, tính kỷ luật, sự trung thực với chất lượng sản phẩm và trách nhiệm với khách hàng.

"Thành quả đáng tự hào nhất của giáo dục nghề nghiệp chính là đào tạo nên những người học vững tay nghề, biết làm nghề tử tế, có việc làm ổn định để tự lo cho bản thân và gia đình", ThS Lâm Văn Quản khẳng định.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Bên cạnh đó, Hội ghi nhận đóng góp của đội ngũ trực tiếp truyền nghề tại các cơ sở và doanh nghiệp trong lĩnh vực tóc, chăm sóc sắc đẹp cùng nhiều ngành nghề khác. Sự tận tình dìu dắt của những người vừa làm nghề, vừa truyền nghề đã giúp nhiều lao động có sinh kế và phát triển bằng chính năng lực của mình. Dịp này, Hội đã tuyên dương, khen thưởng các nhà giáo và cá nhân tiêu biểu, tạo cơ hội lan tỏa những cách dạy hay và kinh nghiệm tốt trong toàn ngành.

Hội tăng cường ký kết với các doanh nghiệp nhắm tăng cơ hội kết nối việc làm cho người dạy lẫn người học.

“Trước sự vận động không ngừng của công nghệ và nhu cầu thị trường, các thầy cô cần tiếp tục cập nhật kỹ năng, đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời phát huy sự sẻ chia giữa thế hệ đi trước và giảng viên trẻ. Hy vọng các cơ sở đào tạo, chi hội và doanh nghiệp tạo điều kiện cụ thể để người thầy tiếp cận thực tế, yên tâm làm nghề”, ThS Lâm Văn Quản nhấn mạnh.

Nhằm tăng cường kết nối thực tiễn, Hội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Duy Tân Education & EcoBio Medical Institute và Chi hội The International Head Spa Association (IHSA), mở ra các hoạt động trao đổi chuyên môn, hỗ trợ thực hành và kết nối việc làm thiết thực cho người dạy lẫn người học.