Hội đua bò Bảy Núi lan tỏa giá trị văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ

Hội đua bò Bảy Núi An Giang là sự kiện văn hóa – thể thao đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần của đồn của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi tỉnh An Giang vào dịp Lễ Sen Đôn Ta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, thu hút đông đảo người dân và du khách gần xa đến xem và cổ vũ.

Diễn ra trong dịp lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer Nam Bộ, hội đua năm nay quy tụ 64 đôi bò đến từ các xã, phường trong tỉnh An Giang. Dưới thời tiết nắng nóng, không khí trên sân đấu vẫn sôi động với những màn tranh tài quyết liệt, tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Đằng sau mỗi lượt đua là sự phối hợp khéo léo giữa người điều khiển và đôi bò, cùng quá trình chăm sóc, rèn luyện bền bỉ của các chủ bò.

Hàng nghìn người dân và du khách đội nắng đến xem và cổ vũ cho các đôi bò thi đấu.

Theo thể thức loại trực tiếp, các đôi bò thi đấu qua một vòng hô và một vòng thả. Nếu vòng hô giúp bò làm quen với mặt sân, lấy đà, thì vòng thả là thời điểm các đôi bò dồn sức tăng tốc về đích. Người điều khiển phải có kinh nghiệm, sự bình tĩnh và khả năng phối hợp nhịp nhàng để phát huy sức mạnh của đôi bò, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn.

Theo Hòa thượng Chau Prốs (Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Trụ trì chùa Thơ Mít, xã An Cư), Hội đua bò bắt nguồn từ sinh hoạt lao động và phong tục truyền thống của đồng bào Khmer. Vào dịp lễ Sen Dolta, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer vùng Bảy Núi An Giang thường tổ chức hoạt động vui chơi cộng đồng, trong đó có đua bò, nhằm tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa người dân và gửi gắm ước vọng về mùa màng thuận lợi, cuộc sống ấm no.

Các đôi bò tranh tài ở vòng hô-đi chậm nhằm thể hiện sự khéo léo của những "nài bò"- người điều khiển bò.

Từ những cuộc thi bò trong quá trình cày ruộng giúp các chùa, hoạt động này dần phát triển thành trò chơi dân gian được tổ chức tại khu vực quanh chùa. Qua thời gian, hội đua ngày càng được tổ chức quy củ, thu hút đông đảo người tham gia và trở thành sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu của vùng Bảy Núi An Giang.

Các đôi bò bứt tốc về đích ở vòng thả quyết tâm dành chiến thắng cao nhất.

Năm 2016, Hội đua bò Bảy Núi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc duy trì tổ chức hằng năm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh An Giang, qua đó góp phần bảo tồn phong tục truyền thống, tạo không gian giao lưu giữa các thế hệ, đồng thời tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào Khmer với các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn.

Các đôi bò so kè bứt tốc về đích ở vòng thả quyết tâm dành chiến thắng cao nhất.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, Hội đua gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, hoạt động sản xuất và lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi An Giang. Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội trở thành dịp để cộng đồng cùng gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng Bảy Núi giàu bản sắc, con người An Giang thân thiện, nghĩa tình đến với du khách.

Tham gia Hội đua bò Bảy Núi năm nay có 64 đôi bò đến từ 10 phường, xã có đông đồng bào Khmer sinh sống trong tỉnh An Giang.

Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng địa phương.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao cờ lưu niệm cho chủ các đôi bò tham gia thi đấu tại Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang năm 2026.

Kết quả chung cuộc, đôi bò số 23 của ông Nguyễn Thành Tài, xã Núi Cấm, giành giải Nhất; đôi bò số 46 của ông Nguyễn Văn Lâm, xã Ba Chúc, đoạt giải Nhì và giải Ba thuộc về đôi bò số 14 của ông Chau Suôl, phường Chi Lăng. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao thêm năm giải Khuyến khích cho các đôi bò có thành tích xuất sắc vào vòng tứ kết và giải Người điều khiển bò xuất sắc nhất cho ông Nguyễn Thành Tài, xã Núi Cấm.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho chủ các đôi bò tham gia thi đấu tại Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang năm 2026.

Trải qua 31 lần tổ chức, Hội đua bò Bảy Núi không chỉ là sân chơi thể thao dân gian hấp dẫn mà còn là nơi hội tụ bản sắc văn hóa, củng cố tình đoàn kết cộng đồng. Tiếp nối qua từng mùa Sen Dolta, lễ hội góp phần gìn giữ di sản của đồng bào Khmer, đồng thời mở thêm cơ hội phát triển du lịch văn hóa tại An Giang.