Hội đua bò Bảy Núi An Giang lan tỏa giá trị văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao cờ lưu niệm cho các tài xế điều khiển bò trước khi vào thi đấu

Hội đua bò diễn ra trong dịp Lễ Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam Bộ, hội đua năm nay quy tụ 64 đôi bò đến từ các xã, phường trong tỉnh.

Theo thể thức loại trực tiếp, các đôi bò thi đấu qua một vòng hô và một vòng thả. Nếu vòng hô giúp bò làm quen với mặt sân, lấy đà, thì vòng thả là thời điểm các đôi bò dồn sức tăng tốc về đích. Người điều khiển phải có kinh nghiệm, sự bình tĩnh, khả năng phối hợp nhịp nhàng để phát huy sức mạnh của đôi bò, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn.

Theo Hòa thượng Chau Prốs (Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Trụ trì chùa Thơ Mít, xã An Cư), hội đua bò bắt nguồn từ sinh hoạt lao động và phong tục truyền thống của đồng bào Khmer. Vào dịp Sen Đôn Ta, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer vùng Bảy Núi An Giang thường tổ chức hoạt động vui chơi cộng đồng, trong đó có đua bò, nhằm tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa người dân và gửi gắm ước vọng về mùa màng thuận lợi, cuộc sống ấm no.

Các đôi bò tranh tài quyết liệt

Từ những cuộc thi bò trong quá trình cày ruộng giữa các chùa, hoạt động này dần phát triển thành trò chơi dân gian được tổ chức tại khu vực quanh chùa. Qua thời gian, hội đua ngày càng được tổ chức quy củ, thu hút đông đảo người tham gia và trở thành sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu của vùng Bảy Núi An Giang.

Dưới thời tiết nắng nóng, không khí trên sân đấu vẫn sôi động với những màn tranh tài quyết liệt, tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Đằng sau mỗi lượt đua là sự phối hợp khéo léo giữa người điều khiển và đôi bò, cùng quá trình chăm sóc, rèn luyện bền bỉ của các chủ bò.

Năm 2016, Hội đua bò Bảy Núi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc duy trì tổ chức hằng năm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh An Giang, qua đó góp phần bảo tồn phong tục truyền thống, tạo không gian giao lưu giữa các thế hệ, đồng thời tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào Khmer với các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn.

Trải qua các vòng đấu, đôi bò mang số 23 của ông Nguyễn Thành Tài xuất sắc giành giải nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, Hội đua gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, hoạt động sản xuất và lễ Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi An Giang. Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội trở thành dịp để cộng đồng cùng gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng Bảy Núi giàu bản sắc, con người An Giang thân thiện, nghĩa tình đến với du khách.

Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng địa phương.

Kết quả chung cuộc, đôi bò số 23 của ông Nguyễn Thành Tài, xã Núi Cấm, giành giải Nhất; đôi bò số 46 của ông Nguyễn Văn Lâm, xã Ba Chúc, đoạt giải Nhì và giải Ba thuộc về đôi bò số 14 của ông Chau Suôl, phường Chi Lăng.

Ban tổ chức trao giải nhất cho ông Nguyễn Thành Tài - chủ đôi bò số 23

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao thêm năm giải Khuyến khích cho các đôi bò có thành tích xuất sắc vào vòng tứ kết và giải Người điều khiển bò xuất sắc nhất cho ông Nguyễn Thành Tài, xã Núi Cấm.

Trải qua 31 lần tổ chức, Hội đua bò Bảy Núi không chỉ là sân chơi thể thao dân gian hấp dẫn mà còn là nơi hội tụ bản sắc văn hóa, củng cố tình đoàn kết cộng đồng. Tiếp nối qua từng mùa Sen Đôn Ta, lễ hội góp phần gìn giữ di sản của đồng bào Khmer, đồng thời mở thêm cơ hội phát triển du lịch văn hóa tại An Giang.

Sự kiện thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách trong và ngoài nước đến theo dõi, cổ vũ, góp phần tôn vinh nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ trong dịp lễ Sen Đôn Ta.