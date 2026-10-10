Hội đua bò Bảy Núi 2026: Những màn tranh tài mãn nhãn

Các đôi bò tranh tài ở Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026.

Gần 20 năm theo dõi Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang, ông Chau Chen (ngụ ấp Vĩnh Hạ, xã An Cư) vẫn không giấu được sự phấn khởi khi đến với giải đấu năm nay.

Ông chia sẻ: “Coi đua bò không bao giờ chán. Đa số người Khmer đều thích đua bò, vì nó là nét văn hóa ông bà xưa truyền lại. Bò trước đây là giống thuần của vùng Bảy Núi, hơi nhỏ con nhưng chạy nhanh và khỏe. Bây giờ, người ta chọn bò lai vóc dáng lớn hơn, sải chân xa hơn”, Chau Chen giải thích.

Theo chân Chau Chen vào sân đua, đã nghe tiếng nhạc ngũ âm xập xình khuấy động không gian. Theo đánh giá của những người có kinh nghiệm, sân đua bò xã An Cư có chiều dài, chiều rộng đường đua lý tưởng để tranh tài. Để tạo điều kiện tốt nhất cho hội đua, Ban Tổ chức đã chủ động cải tạo đường đua, cắt cỏ gọn gàng, tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp cho giải đấu.

Cú nước rút về đích dũng mãnh của các nài bò.

Một pha rượt đuổi nghẹt thở của hai đôi bò.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các đôi bò đã thể hiện những vòng tranh tài sôi nổi. Đến vòng tứ kết, không khí trên sân đua càng sôi nổi, tập hợp những đôi bò giỏi đã chiến thắng ở vòng trước. Khán giả trên sân reo hò theo những màn so kè, những pha qua mặt, những cú bo cua sân đua ngoạn mục của các đôi bò.

“Năm nay xem đua bò hay quá. Nài bò kinh nghiệm có những pha xử lý quá hay, khiến người xem thích thú. Tôi vượt quãng đường xa đến đây xem thấy rất xứng đáng”, ông Chau Hia, khán giả đến từ xã Tri Tôn hào hứng nói.

Một điểm tích cực khác trong công tác tổ chức của Hội đua bò Bảy Núi năm nay là việc bảo đảm an ninh trật tự của giải đấu. Lực lượng Công an, bảo vệ an ninh trật tự đã bố trí đội hình phù hợp, bảo đảm cho các đôi bò tranh tài an toàn. Đội trọng tài giàu kinh nghiệm đảm bảo tính công bằng trong quá trình đánh giá kết quả.

Ông Nguyễn Thành Tài đoạt cúp vô địch Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang năm 2026.

Sau những màn tranh tài sôi nổi, đôi bò của ông Nguyễn Thành Tài (xã Núi Cấm) xuất sắc đoạt giải nhất. Ông Tài phấn khởi: “Giải năm nay được anh em chơi bò đua rất quan tâm, nên có nhiều đôi bò giỏi. Tôi rất phấn khởi khi đoạt được hạng nhất và cảm ơn Ban Tổ chức đã tạo điều kiện để anh em chơi bò đua vùng Bảy Núi thỏa mãn niềm đam mê”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định: Hội đua bò Bảy Núi là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là niềm tự hào của nhân dân An Giang. Việc tổ chức hội đua hàng năm không chỉ bảo tồn di sản của đồng bào Khmer, mà còn quảng bá hình ảnh Bảy Núi giàu bản sắc, An Giang nghĩa tình, mến khách; qua đó thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, không gian văn hóa Bảy Núi càng thêm phong phú với các hoạt động biểu diễn văn nghệ, gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực đặc sản, thu hút đông đảo du khách gần xa.

Đánh giá về chất lượng giải đấu, ông Lê Văn Phước nhấn mạnh: “Các đôi bò năm nay thi đấu cống hiến, có tinh thần thượng võ và đặt an toàn lên hàng đầu. Thành công của hội đua không chỉ ở kết quả tranh tài, mà còn ở việc gìn giữ và lan tỏa một giá trị văn hóa truyền thống đã được vun đắp qua nhiều thế hệ".