Hội Đông y Vĩnh Long: Khám bệnh miễn phí và thực hiện an sinh xã hội hơn 320 tỉ đồng

Ngày 16.10, Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm “Đoàn kết - Hợp tác - Khoa học - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long ngày càng vững mạnh, góp phần cùng Ngành y tế chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.

Quang cảnh Đại hội ngày 16.10, tại Vĩnh Long

Theo báo cáo, trong giai đoạn từ năm 2021- 2026, Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực về xây dựng, phát triển tổ chức Hội Đông y cơ sở, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, công tác từ thiện…

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh duy trì khoảng 410 phòng chẩn trị y học cổ truyền, tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 14,7 triệu lượt người; bốc hơn 34 triệu thang thuốc Nam, 311.320 thang thuốc Bắc, châm cứu cho gần 7,8 triệu lượt người…

Các phòng chẩn trị y học cổ truyền ở cơ sở tích cực hoạt động từ thiện, hỗ trợ bà con khó khăn. Điển hình như, Hội Đông y phường Trường An có 2 cơ sở chẩn trị khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân trong và ngoài tỉnh. Chùa Phước Hưng ở xã Hòa Thạnh tổ chức chữa bệnh bằng thuốc Nam, châm cứu và vật lý trị liệu miễn phí cho hàng trăm người mỗi ngày.

Tại xã Ba Tri, phòng chẩn trị y học cổ truyền nằm trong khuôn viên khu di tích cụ Nguyễn Đình Chiểu đã khám, cấp thuốc miễn phí cho nhiều bệnh nhân các nơi. Ở chùa Phổ Tịnh cũng tích cực thực hiện khám, cấp thuốc miễn phí; đồng thời còn chăm lo đời sống cho người nghèo, người cơ nhỡ, người có hoàn cảnh khó khăn...

UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực Đông y

Cùng với khám, chữa bệnh thì Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long còn chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị y học cổ truyền. Toàn tỉnh duy trì 347 vườn thuốc Nam mẫu, với diện tích gần 11ha.

Các vườn được trồng theo danh mục của 9 nhóm bệnh và 60 cây thuốc có bảng tên, bộ phận dùng, công dụng từng cây thuốc… Mục đích nhằm giới thiệu cho người dân đến chữa bệnh nhận dạng và sử dụng để phòng, chữa một số bệnh thông thường.

Bên cạnh đó, còn có nguồn dược liệu được nuôi trồng tại vườn thuốc Nam của Hội Đông y tỉnh và các phòng chẩn trị của hội viên được trồng xen trong vườn cây ăn trái, với 149 vườn, tổng diện tích 3,6ha.

Ngoài ra, các địa phương còn thành lập nhiều tổ sưu tầm dược liệu, với hàng trăm tổ viên đi sưu tầm, khai thác, thu hái cây thuốc các nơi. Tổng hợp các nguồn đã khai thác, thu hái đạt được trong 5 năm qua hơn 3.000 tấn thuốc.

Ước tính, từ năm 2021-2026, các cấp Hội Đông y trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí; thực hiện công tác từ thiện và thu hái dược liệu góp phần phục vụ an sinh xã hội, với kinh phí khoảng 320 tỉ đồng.

Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân

Lương y Nguyễn Phương Trình, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long cho hay, trong nhiệm kỳ 2026 -2031 sẽ chú trọng đào tạo đội ngũ thầy thuốc Đông y vững về chuyên môn, giỏi tay nghề; đồng thời phát huy vai trò tự lực tự cường, hiện đại hóa các mặt hoạt động.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, kế thừa, phát huy, phát triển và bảo tồn những bài thuốc hay, cây thuốc quý để ứng dụng điều trị đạt hiệu quả cao. Qua đó, góp phần xây dựng nền y dược học cổ truyền khoa học và phát triển.

Cùng với đó, tăng cường nuôi trồng, bảo tồn, thu hái và chế biến dược liệu, từng bước hiện đại hóa ngành Đông y của tỉnh. Qua điểm là không để mất các môn thuốc hay, cây thuốc quý, góp phần giữ gìn bản sắc của Đông y.

Đối với chỉ tiêu khám chữa bệnh, các cấp hội phấn đấu từ nay đến hết nhiệm kỳ sẽ khám, chữa bệnh cho hơn 4 triệu lượt; bốc hơn 5 triệu thang thuốc Nam, 300.000 thang thuốc Bắc, châm cứu hơn 2 triệu lượt… thực hiện dịch vụ miễn phí đạt 70 tỉ đồng.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026 -2031, ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026 -2031 với 51 người, Ban thường vụ 17 người; Lương y Nguyễn Phương Trình được bầu làm Chủ tịch Hội.

Dịp này, Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông y” cho 12 người, tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 36 cá nhân; UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 24 cá nhân có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực Đông y…