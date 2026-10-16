Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe nhân dân

Đại hội ra mắt Ban chấp hành mới. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của lực lượng Đông y toàn tỉnh, diễn ra trong bối cảnh Vĩnh Long vừa mở rộng địa giới hành chính và triển khai nhiều chủ trương đổi mới trong công tác quản lý, phát triển các tổ chức hội quần chúng.

Đại hội không chỉ tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, mà còn đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chiến lược nhằm đưa phong trào Đông y tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới.

Trong 5 năm qua, công tác Đông y trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân. Đáng chú ý là những đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội. Hệ thống các phòng chẩn trị miễn phí đã khám, điều trị và mang lại tổng giá trị phúc lợi đạt trên 260,4 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực vận động nguồn lực để tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn với tổng kinh phí hơn 45,1 tỷ đồng.

Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Cùng với công tác khám chữa bệnh, Hội Đông y tỉnh chú trọng bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu truyền thống.

Đến nay, toàn tỉnh đã duy trì và xây dựng được 347 vườn thuốc Nam mẫu với tổng diện tích 10,34ha, thu hái và xử lý hơn 3.032,6 tấn dược liệu các loại. Công tác nâng cao trình độ chuyên môn, y đức cho đội ngũ thầy thuốc cũng được triển khai đồng bộ thông qua 5 hội thảo khoa học và 26 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 2.450 lượt hội viên.

Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long quyết tâm tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy tinh thần y đức, kết hợp chặt chẽ giữa Đông y và Tây y nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tại địa phương.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: BÁ DŨNG)