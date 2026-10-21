Hội Đông y tỉnh tổ chức hội nghị cống hiến cây thuốc nam, kế thừa bài thuốc gia truyền

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị có Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam; đại diện Viện Nghiên cứu các bài thuốc dân tộc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng 150 đại biểu là hội viên Hội Đông y tỉnh.

Lãnh đạo Hội Đông y tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã báo cáo về thực trạng, giá trị, hiệu quả và công tác kế thừa cây thuốc nam, bài thuốc gia truyền. Theo báo cáo, toàn tỉnh ghi nhận 933 loài cây thuốc thuộc 564 chi, 186 họ thực vật và nấm có công dụng làm thuốc (50 loài thuộc diện bảo tồn cấp quốc gia, 14 loài, nhóm loài có tiềm năng khai thác và 16 loài, nhóm loài có tiềm năng phát triển). Đây là nguồn tài nguyên quý, gắn với tri thức y học cổ truyền (YHCT) được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cần được gìn giữ và phát huy hiệu quả.

Qua thời gian, các lương y, thầy thuốc và người dân đã tích lũy, lưu giữ nhiều kinh nghiệm sử dụng dược liệu, bài thuốc dân gian có giá trị thực tiễn. Tuy nhiên, công tác bảo tồn, kế thừa vẫn còn khó khăn do tri thức phân tán, việc ghi chép, trao truyền chưa đồng bộ, nguồn lực nghiên cứu hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mai một các bài thuốc quý.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung như: giá trị của YHCT trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; tri thức dân gian sử dụng cây thuốc trong chế biến các món ăn y thực; ứng dụng bài thuốc, vị thuốc nam trong điều trị rối loạn giấc ngủ ở người cao tuổi; bài thuốc xông hơi, ngâm chân bằng thuốc nam hỗ trợ điều trị đau nhức, mỏi xương khớp…

Đồng thời, hội nghị cũng tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát hiện, bảo tồn, phát triển nguồn cây thuốc nam và kế thừa các bài thuốc gia truyền; chia sẻ giải pháp phát huy giá trị YHCT trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Đại diện Viện Nghiên cứu các bài thuốc dân tộc Việt Nam trao đổi về giá trị của YHCT trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Theo kế hoạch, ngày 22/10, hội nghị tiếp tục trao đổi và thảo luận về các nội dung: cống hiến cây thuốc nam, kế thừa bài thuốc gia truyền gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; bài thuốc xông tắm sau sinh của người Dao Mẫu Sơn; bài thuốc gia truyền điều trị mỡ máu ứng dụng tại Bệnh viện YHCT tỉnh…

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hội viên trong bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị YHCT; thúc đẩy sưu tầm, lưu giữ các bài thuốc gia truyền, bảo tồn nguồn dược liệu và phát triển việc trồng, sử dụng cây thuốc nam trong cộng đồng.