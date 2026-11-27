Quang cảnh đại hội

Tham dự đại hội có các đồng chí Võ Thuận Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y Đắk Lắk; Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bầu Ban Chấp hành Hội khóa I.

Ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh phát biểu khai mạc đại hội

Hội Đông y tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của UBND tỉnh, trên cơ sở hợp nhất Hội Đông y 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Trước khi hợp nhất, Hội Đông y 3 tỉnh có tổng cộng 1.444 hội viên; trong đó, Lâm Đồng có 250 hội viên, Đắk Nông có 117 hội viên và Bình Thuận có 1.077 hội viên.

Sau hợp nhất, Ban Chấp hành lâm thời Hội Đông y tỉnh đã tập trung ổn định tổ chức, rà soát nhân sự, hồ sơ hội viên và hướng dẫn kiện toàn tổ chức hội ở cơ sở. Đến thời điểm tổ chức đại hội, toàn tỉnh đã thành lập 17 hội đông y xã, phường với 414 hội viên.

Bà Tô Thị Nhĩ, Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đông y tỉnh tại đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Đông y tại 3 địa phương trước hợp nhất đã duy trì hoạt động chuyên môn, tập hợp đội ngũ lương y, lương dược và người hành nghề y học cổ truyền; tích cực tham gia khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Toàn tỉnh hiện có 3 bệnh viện y học cổ truyền và 1 bệnh viện phục hồi chức năng, tạo điều kiện phát huy thế mạnh của y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị.

Các cấp hội chú trọng sưu tầm, kế thừa bài thuốc, cây thuốc và kinh nghiệm chữa bệnh dân gian; tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, tọa đàm và bồi dưỡng kiến thức cho hội viên.

Hằng năm, các hội tổ chức hội thảo chuyên môn, truyền đạt kiến thức cho hơn 1.200 lượt hội viên. Trong 5 năm, tỷ lệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân bằng y học cổ truyền so với y học hiện đại đạt 13,9%.

Các đại biểu tham dự đại hội biểu quyết các văn kiện tại đại hội

Cùng với hoạt động chuyên môn, công tác nhân đạo, an sinh xã hội được duy trì thông qua các đợt khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người có công, đối tượng chính sách, người nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả Hội Đông y 3 tỉnh trước hợp nhất đã đạt được.

Sau hợp nhất, Ban Chấp hành lâm thời Hội Đông y tỉnh đã từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động và chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội lần thứ I.

Đồng chí Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại đại hội

Đồng chí Đỗ Thị Quế Phương biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ hội, các lương y, lương dược và hội viên trong việc khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi và đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Hội cũng tích cực bảo tồn các bài thuốc, cây thuốc quý, kinh nghiệm chữa bệnh của các thế hệ lương y; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện và phong trào do Mặt trận phát động.

Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị hội tiếp tục củng cố tổ chức từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng phát triển hội viên, đào tạo đội ngũ kế thừa, nâng cao năng lực cán bộ hội và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Hội cần phát huy vai trò nòng cốt trong kế thừa, bảo tồn và phát triển y học cổ truyền; chủ động phối hợp với ngành y tế, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp để ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y Đắk Lắk Võ Thuận Hóa trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Đông y tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Đỗ Thị Quế Phương cũng đề nghị hội khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu; quan tâm gìn giữ tri thức y học cổ truyền trong đồng bào các dân tộc, nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe gắn với du lịch.

Với tư cách là tổ chức thành viên của Mặt trận, hội cần tiếp tục tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội; phát huy vai trò trong xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y Đắk Lắk Võ Thuận Hóa phát biểu chúc mừng đại hội

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y Đắk Lắk Võ Thuận Hóa ghi nhận sự cố gắng của Hội Đông y tỉnh Lâm Đồng và đội ngũ thầy thuốc đông y trong xây dựng tinh thần đoàn kết, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trung ương hội mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hội hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò tư vấn, chăm sóc sức khỏe Nhân dân bằng đông y, đông dược.

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y Đắk Lắk Võ Thuận Hóa trao danh hiệu Thầy thuốc Đông y tiêu biểu toàn quốc cho các hội viên Hội Đông y tỉnh Lâm Đồng

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y Đắk Lắk Võ Thuận Hóa đề nghị Ban Chấp hành khóa I tiếp tục củng cố, mở rộng tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở; phát triển hội viên, xây dựng đội ngũ kế thừa; nâng cao trình độ chuyên môn, y đức và chất lượng khám, chữa bệnh.

Cùng với đó, hội cần gắn phát triển đông y với bảo tồn nguồn gen cây thuốc quý, xây dựng vườn thuốc nam và vùng trồng dược liệu phù hợp; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường phối hợp với ngành y tế trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận, góp phần phát triển nền Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y Đắk Lắk Võ Thuận Hóa trao Bằng khen của Hội Đông y Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Đông y tỉnh xác định phát triển toàn diện nền đông y theo hướng kế thừa, bảo tồn, tôn vinh và phát huy tinh hoa y học dân tộc, kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại.

Đến cuối nhiệm kỳ, hội phấn đấu có ít nhất 20 xã, phường duy trì tổ chức hội hoạt động ổn định, hiệu quả; 100% hội viên được rà soát, cập nhật hồ sơ và tiếp cận ít nhất một hoạt động tập huấn, bồi dưỡng hoặc cập nhật kiến thức chuyên môn.

Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội

Hội cũng phấn đấu có ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến hoặc giải pháp ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực y học cổ truyền; hằng năm, tổ chức hoặc tham gia ít nhất một hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng hoặc an sinh xã hội.

Ban Chấp hành khóa mới có nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình, kế hoạch hằng năm; tiếp tục củng cố mạng lưới tổ chức hội, xây dựng đội ngũ thầy thuốc đông y có chuyên môn, y đức, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 25 thành viên. Ông Trần Minh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội; bà Tô Thị Nhĩ được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.