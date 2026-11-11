Hội Đông y phường An Hải khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân

Hội Đông y phường An Hải tổ chức khám bệnh cho người dân. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Khoảng 100 người dân là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách... được các lương y, bác sĩ thuộc Hội Đông y phường trực tiếp thăm khám, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản.

Mỗi trường hợp đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe đều được tặng các loại thuốc, thực phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ đông y. Tổng kinh phí tổ chức khám bệnh và phát thuốc hơn 100 triệu đồng.