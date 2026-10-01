Hội đồng Y khoa Quốc gia khẩn trương hoàn thiện Bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề bác sĩ

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực

Tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế TS.BS Vũ Mạnh Hà chủ trì Phiên họp toàn thể Ủy viên Hội đồng Y khoa Quốc gia lần X, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phiên họp diễn ra ngày 30/9, kết nối trực tuyến từ điểm cầu Bộ Y tế với nhiều điểm cầu nơi các thành viên Hội đồng làm việc.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế TS.BS Vũ Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Trần Minh

Tham dự phiên họp có GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; TS.BS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; cùng các Ủy viên Hội đồng và thành viên Văn phòng Hội đồng.

Tại phiên họp, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia báo cáo kết quả hoạt động tháng 9/2026 của Hội đồng Y khoa Quốc gia; kết quả hoạt động chuyên môn của Ban và các Tiểu ban xây dựng Bộ công cụ cho chức danh bác sĩ; kết quả hoạt động chuyên môn của Ban Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và Ban Pháp chế.

Trong tháng 9, Hội đồng Y khoa Quốc gia tiếp tục đôn đốc tiến độ hoạt động của các Tiểu ban xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ.

Tiểu ban Răng - Hàm - Mặt đã tổ chức kỳ thử nghiệm cấu trúc đề kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ Răng - Hàm - Mặt với sự tham gia của 16 cơ sở đào tạo. Có 2.020/2.186 thí sinh đăng ký tham dự, đạt tỷ lệ 92,4%. Tiểu ban đang hoàn thiện hồ sơ trình Ban Xây dựng Bộ công cụ phê duyệt trước khi trình Hội đồng.

Tiểu ban Y học cổ truyền tổ chức hội thảo "Tập huấn xây dựng, chỉnh sửa Bản mô tả nội dung và Bản đặc tả chuẩn đầu ra của vấn đề thiết yếu phục vụ kỳ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho Bác sĩ Y học cổ truyền".

Tiểu ban đang hoàn thiện bản đặc tả chi tiết chuẩn đầu ra của danh mục vấn đề chuyên môn thiết yếu và tham khảo mô hình tổ chức kỳ thử nghiệm cấu trúc đề kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ Y học dự phòng tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Đối với Tiểu ban Y học dự phòng, kỳ thử nghiệm cấu trúc đề kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được tổ chức với sự tham gia của 10 cơ sở đào tạo. Có 727/900 thí sinh đăng ký tham dự, đạt tỷ lệ 80,8%.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kiểm tra đánh giá

Đối với việc xác định chuẩn năng lực thực hành 12 tháng cho 4 đối tượng bác sĩ, Văn phòng Hội đồng tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cập nhật tiến độ ban hành khung chương trình thực hành, nội dung kiểm tra đánh giá năng lực, phạm vi hành nghề và các nội dung liên quan.

Về phương án tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, Hội đồng Y khoa Quốc gia đã có Báo cáo số 10/BC-HĐYKQG báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế về phương án tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ nội trú trúng tuyển trước ngày 1/1/2027.

Hội đồng cũng đang thúc đẩy công tác chuẩn bị tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, tập trung hoàn thiện Quy chế tổ chức kiểm tra đánh giá; Bộ tiêu chí của cơ sở đủ điều kiện làm địa điểm tổ chức kiểm tra; quy trình nghiệp vụ phục vụ tổ chức kiểm tra đánh giá; khảo sát, lựa chọn cơ sở đủ điều kiện làm địa điểm tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Các lĩnh vực thường quy về pháp chế và quản lý chất lượng, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hoạt động tài chính cũng được triển khai theo nhiệm vụ được phân công.

Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quôc gia, PGS.TS Lương Mai Anh phát biểu, báo cáo hoạt động của Hội đồng, Văn phòng tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Tại phiên họp, Văn phòng Hội đồng, đại diện các Ban, Tiểu ban chuyên môn và các đơn vị liên quan tập trung báo cáo, thảo luận những tồn tại, vướng mắc ở một số nhiệm vụ trọng tâm chưa đáp ứng yêu cầu; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục, phương pháp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ từng nhóm nhiệm vụ.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng theo lĩnh vực được phân công, phân nhiệm cũng báo cáo một số nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành. Trong đó, Bộ tiêu chí cơ sở đủ điều kiện là địa điểm tổ chức kiểm tra đánh giá đã được Bộ Y tế ban hành; Hội đồng thống nhất phương án kiểm tra đối với bác sĩ nội trú; hoàn thành đánh giá an toàn, bảo mật phần mềm ngân hàng câu hỏi; hoàn thành thử nghiệm cấu trúc đề đối với 2 chức danh bác sĩ Răng - Hàm - Mặt và Y học dự phòng.

TS.BS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia phát biểu. Ảnh: Trần Minh

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ

Phát biểu kết luận phiên họp, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế TS.BS Vũ Mạnh Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng Y khoa Quốc gia và Văn phòng Hội đồng.

Theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, trong những tháng cuối năm, Hội đồng cần tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ để bảo đảm tiến độ chung.

Hội đồng Y khoa Quốc gia cần tập trung chỉ đạo hoàn thiện Bộ công cụ đối với 4 chức danh bác sĩ, bảo đảm chất lượng, tính khoa học, khách quan, phù hợp chuẩn năng lực nghề nghiệp và khả năng áp dụng thực tế; thống nhất và công bố bản đặc tả các vấn đề chuyên môn thiết yếu, chuẩn đạt và đề minh họa cho các cơ sở đào tạo, người học và cộng đồng theo tiến độ.

Cùng với đó, tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi theo đúng quy trình, bảo đảm chất lượng chuyên môn, tính chuẩn hóa, độ tin cậy, phù hợp cấu trúc và ma trận đề; được thẩm định, kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, đủ số lượng và cơ cấu để phục vụ tổ chức kiểm tra đánh giá 4 chức danh bác sĩ năm 2027.

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà yêu cầu các Ban, Tiểu ban khẩn trương triển khai phương án kiểm tra đánh giá đối với bác sĩ nội trú từ ngày 1/1/2027 đã được Hội đồng phê duyệt, bảo đảm quyền lợi của người học và sự thống nhất trong tổ chức thực hiện giữa các cơ sở đào tạo.

Văn phòng Hội đồng chuẩn bị đầy đủ điều kiện, quy trình, biểu mẫu để vận hành thử nghiệm toàn bộ quy trình tổ chức kiểm tra đánh giá trong tháng 11/2026, qua đó kịp thời phát hiện, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp trước khi tổ chức chính thức.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, công tác truyền thông có ý nghĩa quan trọng để lan tỏa thông tin tới cộng đồng. Do đó, Hội đồng cần khẩn trương ban hành Kế hoạch truyền thông tổng thể và phương án triển khai; tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp thông tin về kinh nghiệm của các nước trong tổ chức kiểm tra đánh giá, minh bạch quá trình xây dựng Bộ công cụ, tạo sự đồng thuận và chủ động chuẩn bị của các cơ sở đào tạo, người học và xã hội.

Đại biểu các điểm cầu thảo luận. Ảnh: Trần Minh

Đối với các đơn vị thuộc Bộ Y tế gồm Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ, Thứ trưởng Thường trực TS.BS Vũ Mạnh Hà yêu cầu căn cứ nhiệm vụ được phân công, khẩn trương phối hợp, rà soát, tổng hợp và cùng Hội đồng Y khoa Quốc gia hoàn thiện các nhiệm vụ chung liên quan đến nghiệp vụ, tài chính, nhân sự.

Thứ trưởng Thường trực giao Trường Đại học Y Hà Nội khẩn trương hoàn thiện việc chuyển giao phần mềm cho Hội đồng, bao gồm bản quyền, tài liệu và các nội dung bàn giao liên quan; tổ chức tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ Văn phòng Hội đồng trong quản trị, vận hành phần mềm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi và tổ chức kiểm tra đánh giá.

Cùng với đó, các cơ sở đào tạo được Hội đồng Y khoa Quốc gia giao nhiệm vụ tiếp tục chủ động bố trí nhân lực, thời gian, cơ sở vật chất và tích cực sử dụng các nguồn lực hợp pháp khác thuộc thẩm quyền để bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được Hội đồng giao, phục vụ kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Bộ Y tế. Ảnh: Trần Minh