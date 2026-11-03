Hội đồng Vàng Thế giới hạ mạnh dự báo mức tăng nhu cầu đầu tư vàng năm 2026

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Nhu cầu vàng trang sức, vàng miếng suy yếu

Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý III/2026 được WGC công bố ngày 3/11 cho thấy bức tranh nhu cầu vàng toàn cầu đang có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi hoạt động mua vàng miếng, tiền vàng và trang sức suy yếu, nhu cầu từ các quỹ đầu tư và ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì ở mức đáng kể.

Đáng chú ý, WGC đã giảm dự báo mức tăng nhu cầu đầu tư vàng toàn cầu năm 2026 so với năm 2025 từ 400 tấn xuống còn 200 tấn. Việc điều chỉnh dự báo chủ yếu phản ánh hoạt động mua vàng miếng và tiền vàng chậm lại trong nửa cuối năm, dù nhu cầu từ các quỹ đầu tư vượt kỳ vọng.

Theo WGC, nhu cầu đầu tư vàng toàn cầu trong quý III đạt 479 tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng nhu cầu vàng miếng và tiền vàng giảm 19%, còn khoảng 268 tấn, phản ánh tâm lý thận trọng của người mua khi giá vàng biến động mạnh. Tiêu thụ vàng trang sức cũng giảm 17%, xuống 313 tấn, mức thấp nhất đối với quý III kể từ khi chuỗi dữ liệu được thiết lập.

Sự suy yếu thể hiện đặc biệt rõ tại Ấn Độ, thị trường tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Theo Reuters, ông Sachin Jain, Giám đốc điều hành WGC tại Ấn Độ, dự báo nhu cầu vàng của nước này trong năm 2026 có thể giảm xuống khoảng 650 tấn, thấp nhất kể từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 khiến nhiều cửa hàng kinh doanh vàng phải đóng cửa.

Trong quý III, tổng nhu cầu vàng của Ấn Độ giảm 29% so với cùng kỳ, xuống 162,5 tấn. Trong đó, nhu cầu vàng trang sức giảm 20%, còn nhu cầu vàng đầu tư giảm tới 40%. Đây là diễn biến đáng chú ý bởi vàng từ lâu giữ vai trò quan trọng trong hoạt động tích lũy tài sản và đời sống văn hóa của người dân Ấn Độ.

Giá vàng duy trì ở mức cao là nguyên nhân quan trọng khiến người tiêu dùng hạn chế mua sắm. Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt gia tăng và mùa mưa kém thuận lợi làm suy giảm thu nhập tại khu vực nông thôn, nơi đóng góp hơn một nửa nhu cầu vàng của Ấn Độ. Lượng mưa thấp nhất trong hơn một thập kỷ đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và khả năng chi tiêu của các hộ gia đình.

WGC nhận định nhu cầu vàng tại Ấn Độ có thể cải thiện trong quý IV nhờ mùa lễ hội và cưới hỏi, khi hoạt động mua vàng thường gia tăng. Tuy nhiên, giá cao và sức mua suy yếu có thể hạn chế mức phục hồi.

Ngân hàng trung ương tiếp tục là lực đỡ quan trọng

Trái ngược với sự suy yếu của nhu cầu vàng vật chất, các ngân hàng trung ương tiếp tục gia tăng mua vàng dự trữ. Theo WGC, lượng vàng mua ròng của nhóm này trong quý III đạt 321 tấn, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ quý IV/2024. Ba Lan và Trung Quốc dẫn đầu trong số các quốc gia công bố số liệu mua vàng chính thức.

Tính chung chín tháng đầu năm, các ngân hàng trung ương mua ròng 675 tấn vàng, tăng 6% so với cùng kỳ. Kết quả này khiến WGC nâng dự báo nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương năm 2026, với khả năng ít nhất tương đương mức 848 tấn ghi nhận trong năm 2025. Ông Krishan Gopaul, chuyên gia phân tích cấp cao của WGC, thậm chí cho rằng tổng lượng mua cả năm có thể vượt mức năm trước.

Hoạt động mua vào này có ý nghĩa quan trọng bởi quyết định tích lũy vàng của ngân hàng trung ương thường gắn với mục tiêu dài hạn như đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và hạn chế rủi ro tài chính. Do đó, nhu cầu từ nhóm này có thể góp phần ổn định thị trường ngay cả khi nhà đầu tư cá nhân thu hẹp mua vàng.

Một điểm sáng khác đến từ các quỹ hoán đổi danh mục đầu tư vàng (ETF). Trong quý III, các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng vật chất ghi nhận lượng vàng nắm giữ tăng thêm khoảng 211 tấn, đảo chiều mạnh so với mức giảm 47,3 tấn trong quý II. Diễn biến này xuất hiện bất chấp lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên và căng thẳng địa chính trị có phần dịu bớt.

Theo WGC, những lo ngại về tình hình tài khóa, lạm phát và bất ổn kinh tế có thể đã phần nào bù đắp tác động bất lợi từ chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Điều đó cho thấy một bộ phận nhà đầu tư tổ chức vẫn coi vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro, ngay cả khi môi trường lãi suất trở nên kém thuận lợi.

Tuy nhiên, nhu cầu mua vàng mạnh của các tổ chức không đồng nghĩa giá vàng sẽ sớm phục hồi. Reuters cho biết giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 29% so với đỉnh kỷ lục 5.595 USD/oz thiết lập hồi tháng 1, trong bối cảnh xung đột tại Iran đẩy giá dầu tăng và củng cố kỳ vọng lãi suất cao hơn.

Như vậy, dù nhu cầu vàng truyền thống suy yếu, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và dòng vốn đầu tư qua các quỹ ETF vẫn là những yếu tố hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, triển vọng giá vàng trong những tháng cuối năm còn phụ thuộc lớn vào diễn biến lãi suất, đồng USD, lợi suất trái phiếu và tâm lý nhà đầu tư.