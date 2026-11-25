Theo đó, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và môn đồ pháp quyến, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ấn ký cáo phó vô cùng kính tiếc báo tin:

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Trưởng môn phái, viện chủ tổ đình Vĩnh Nghiêm;

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 24-11-2026 (16-10-Bính Ngọ) tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế: 98 tuổi, 74 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 14 giờ ngày 25-11-2026 (17-10-Bính Ngọ).

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Lễ viếng chính thức từ 17 giờ ngày 25-11-2026 đến 20 giờ ngày 28-11-2026 (17 đến 20-10-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm vào lúc 7 giờ ngày 29-11-2026 (21-10-Bính Ngọ). Sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ tại Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP.Đồng Nai).

Ban Lễ tang gồm chư vị giáo phẩm Trưởng lão Hội đồng Chứng minh do Đức Pháp chủ đứng đầu; Ban Tổ chức Lễ tang do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Trưởng ban.

Được biết, vào sáng sớm nay tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, Trung ương Giáo hội, Văn phòng Đức Pháp chủ, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và môn đồ pháp quyến đã có phiên họp nhằm chuẩn bị việc tổ chức Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Xem/tải về file PDF cáo phó tại đường dẫn sau đây:

Cáo phó Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp viên tịch.pdf

Hình ảnh buổi họp sáng nay tại tổ đình Vĩnh Nghiêm:

Ảnh: Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ - Đăng Huy