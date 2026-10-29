Hội đồng Trị sự đề nghị các cơ sở Phật giáo treo biểu ngữ chào mừng 2 sự kiện quan trọng của GHPGVN

Theo đó, công văn do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự ký, cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ long trọng cử hành Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 – 7-11-2026) ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vào ngày 6-11 và 7-11-2026.

Đây là sự kiện trọng đại của Tăng Ni và tín đồ Phật tử Việt Nam khẳng định sự phát triển vững mạnh của Phật giáo Việt Nam trong chặng đường 45 năm đồng hành và phát triển cùng đất nước.

Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố treo băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 – 7-11-2026) tại Trụ sở của Ban Trị sự, và các chùa, cơ sở tự viện lớn trong địa bàn.

Nội dung băng-rôn, biểu ngữ:

Băng-rôn 1:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2026-2031 & ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (07-11-1981 – 07-11-2026)

Băng-rôn 2:

ĐOÀN KẾT - HÒA HỢP - TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM - TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI

Thời gian treo băng rôn, biểu ngữ: từ ngày 1-11-2026 đến 15-11-2026

“Chư tôn đức Ban Trị sự các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện trang nghiêm nội dung trên góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.”, công văn của Hội đồng Trị sự thông tri.

Xem/tải về file PDF công văn trên theo link sau:

CV 375 gửi BTSPG các tỉnh, thành phố và các chùa, cơ sở tự viện treo băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội X_0001.pdf