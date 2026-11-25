Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua báo cáo kết quả hoạt động, thu thập thông tin về những vấn đề ảnh hưởng đến trẻ em năm 2026. Với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, kỳ họp tập trung thảo luận 3 nội dung: Bảo đảm an toàn trên không gian mạng; trang bị năng lực số; phát huy giá trị của môi trường số đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Các đại biểu phản ánh nguy cơ lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, hạn chế về kỹ năng tự bảo vệ của học sinh vùng sâu, biên giới. Qua đó, kiến nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận diện rủi ro, sử dụng mạng xã hội văn minh; xây dựng tài liệu phù hợp với trẻ em dân tộc thiểu số và thiết lập kênh hỗ trợ khi trẻ gặp sự cố trên môi trường mạng.

Thành viên Hội đồng trẻ em tham gia ý kiến tại kỳ họp.

Trước thực trạng chênh lệch về điều kiện tiếp cận công nghệ giữa các khu vực, thành viên Hội đồng trẻ em đề xuất nâng cấp phòng tin học, bổ sung học liệu số cho trường học vùng khó khăn; định hướng thiếu nhi khai thác hiệu quả công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, tìm hiểu lịch sử, quảng bá văn hóa địa phương. Đồng thời, mở rộng các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, giúp trẻ cân bằng giữa hoạt động trực tuyến và vận động thể chất.

Kỳ họp tập trung thảo luận giải pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học ở vùng khó khăn. Các thành viên Hội đồng trẻ em đề nghị gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn, Đội tăng cường phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ huynh; huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em yên tâm đến trường.

Kỳ họp là diễn đàn ý nghĩa để Hội đồng trẻ em tỉnh phát huy vai trò đại diện tiếng nói, nguyện vọng của thiếu nhi địa phương. Các ý kiến, kiến nghị được thông qua tại kỳ họp là cơ sở quan trọng phục vụ công tác chuẩn bị cho đoàn đại biểu thiếu nhi Tuyên Quang tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III, năm 2026.