Hội đồng Thủ công Thế giới khảo sát, đánh giá Làng nghề gốm sứ thủ công Bình Dương

WCC khảo sát không gian trưng bày các hiện vật, sản phẩm gốm thủ công sản xuất tại khu vực Bình Dương. Ảnh: DUY TRẦN

Nhiều hiện vật khảo cổ là các sản phẩm gốm thủ công được trưng bày tại Bảo tàng Bình Dương. Ảnh: DUY TRẦN

Tham gia đoàn có các chuyên gia như: ông Sundeep Kumar, Phó Giám đốc WCC khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trưởng đoàn); bà Zhang Hong, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật và Thủ công Trung Quốc; Giáo sư Ali Saleh Alnajadah, Chủ tịch Ủy ban Thủ công mỹ nghệ Expo965 (Kuwait); bà Sun Yueqi, chuyên gia phát triển văn hóa và thủ công quốc tế.

Không gian sản xuất gốm thủ công truyền thống tại Bảo tàng Bình Dương. Ảnh: DUY TRẦN

Theo kế hoạch, từ ngày 8 đến 11-11, đoàn sẽ khảo sát các cơ sở sản xuất, không gian nghệ thuật và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của làng nghề gốm sứ trăm năm tuổi tại Bình Dương. Qua đó, WCC sẽ thẩm định thực tế để đánh giá làng nghề thủ công gốm sứ Bình Dương gia nhập mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Khu vực Bình Dương có nhiều cơ sở sản xuất gốm thủ công. Ảnh: DUY TRẦN

Theo Sở NN-MT TPHCM, việc khảo sát, đánh giá của WCC là bước tiến trọng tâm trong lộ trình triển khai Kế hoạch số 424/KH-UBND của UBND TPHCM nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản thủ công truyền thống, đồng thời nâng tầm vị thế các làng nghề truyền thống có thể hội nhập sâu rộng vào mạng lưới làng nghề sáng tạo toàn cầu.