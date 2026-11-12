Hội đồng Thủ công thế giới hợp tác với Hà Nội phát triển làng nghề

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Khánh Huy

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, Hà Nội hiện có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống được UBND thành phố công nhận. Năm 2025, doanh thu từ các làng nghề đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho gần 250.000 lao động nông thôn, với thu nhập bình quân từ 7-8 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, thành phố hiện có 415 nghệ nhân, gồm 19 Nghệ nhân nhân dân, 72 Nghệ nhân ưu tú và 324 Nghệ nhân Hà Nội.

Hiện, Hà Nội đã hỗ trợ 84 làng nghề xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; hơn 200 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Đáng chú ý, trong tổng số 3.531 sản phẩm OCOP được thành phố đánh giá, phân hạng, có 1.006 sản phẩm đến từ các làng nghề.

Sau khi 4 làng nghề được công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới, hoạt động sản xuất cũng từng bước chuyển từ gia công truyền thống sang phát triển kinh tế sáng tạo, chuẩn hóa sản phẩm và tăng cường hội nhập quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa phát biểu. Ảnh: Khánh Huy

Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội định hướng phát triển kinh tế làng nghề theo hướng đa giá trị, gắn với chuỗi liên kết, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và du lịch di sản. Thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; quy hoạch không gian và hạ tầng xanh; bảo tồn di sản nghề, phát triển đội ngũ kế nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và mở rộng hợp tác quốc tế.

Festival bảo tồn và phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 là dịp quảng bá tinh hoa nghề truyền thống, mở ra không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật, kết nối nghệ nhân Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Tại buổi làm việc, đại diện các làng nghề đề nghị Hội đồng Thủ công thế giới tiếp tục hỗ trợ kết nối chuyên gia thiết kế quốc tế, tổ chức chương trình trao đổi nghệ nhân trẻ, tư vấn xây dựng không gian bảo tàng sinh thái, trình diễn nghề và áp dụng các giải pháp sản xuất thủ công bền vững, giảm phát thải...

Tại buổi làm việc, bà Zhang Hong, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Trung Quốc, Giám đốc Hội đồng Thủ công thế giới khu vực châu Á, cho biết WCC được thành lập năm 1964, là tổ chức phi chính phủ quốc tế, hiện diện tại hơn 108 quốc gia.

WCC không chỉ thúc đẩy bảo tồn nghề thủ công truyền thống mà còn kết nối các chính phủ, tổ chức, hiệp hội, nghệ nhân, nhà thiết kế và cơ sở giáo dục; đồng thời hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.

Bà Zhang Hong, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Trung Quốc, Giám đốc Hội đồng Thủ công thế giới khu vực châu Á phát biểu. Ảnh: Khánh Huy

Theo bà Zhang Hong, châu Á sở hữu hệ sinh thái thủ công mỹ nghệ phong phú, song cũng đang đối mặt với những thách thức như lực lượng nghệ nhân ngày càng già hoá, nguy cơ mai một kỹ năng truyền thống, thị trường phân tán, hàng giả, hàng nhái và hạn chế trong tiếp cận thiết kế đương đại.

Vì vậy, thủ công mỹ nghệ châu Á cần vượt ra khỏi vai trò sản xuất sản phẩm truyền thống để trở thành một động lực của kinh tế sáng tạo, đổi mới văn hóa và phát triển bền vững. Đây cũng là những lĩnh vực mà WCC mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong thời gian tới.

Ông Sundeep Kumar, Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới khu vực châu Á, đồng Chủ tịch Tiểu ban thành phố thủ công thế giới phát biểu. Ảnh: Khánh Huy

Ông Sundeep Kumar, Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới khu vực châu Á, đồng Chủ tịch Tiểu ban thành phố thủ công thế giới, bày tỏ kỳ vọng Hà Nội tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các làng nghề trong phát triển kinh tế. Bên cạnh 4 làng nghề đã được công nhận, WCC mong muốn mở rộng hợp tác với những làng nghề khác có tiềm năng của Thủ đô, hướng tới mục tiêu ngày càng có nhiều làng nghề Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi về những nội dung dự kiến trong biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa các bên, tập trung vào việc thành lập Trung tâm Thủ công thế giới - Việt Nam; xây dựng lộ trình phát triển mạng lưới làng nghề, thành phố thủ công thế giới; thúc đẩy mô hình kinh tế xanh, phát triển bền vững và kinh tế sáng tạo.

Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 16-11 (các hoạt động bên lề kéo dài từ ngày 12 đến 17-11) tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Hoàng thành Thăng Long và một số địa điểm tiêu biểu. Với quy mô không gian trưng bày khoảng 10.000m², Festival tổ chức nhiều phân khu chuyên đề: Trưng bày, tạo tác sản phẩm làng nghề truyền thống và quốc tế; thiết kế, sáng tạo; chuyển đổi số; Net-Zero gắn với phát triển xanh, bền vững; triển lãm hoa, cây cảnh, văn hóa ẩm thực và thương mại. Sự kiện dự kiến có khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40-50 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng đông đảo chuyên gia, nhà thiết kế, tổ chức quốc tế và hiệp hội làng nghề trong nước. Điểm nhấn là lễ khai mạc, các hoạt động trình diễn nghề, giao lưu nghệ nhân, kết nối thương mại và quảng bá tinh hoa thủ công mỹ nghệ Việt Nam.