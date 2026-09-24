Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm việc tại xã Văn Chấn

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đỗ Thúy Phương - Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các phòng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo cấp vụ thuộc Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo cấp vụ thuộc Văn phòng Chính phủ; đại diện đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía bắc; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và phòng Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.

Tiếp đoàn, về phía tỉnh Lào Cai có Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Sở Nội vụ, xã Văn Chấn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Văn Chấn đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và 9 tháng năm 2026.

Theo đó, công tác khen thưởng được xã thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, chú trọng cơ sở và người lao động trực tiếp; tỷ lệ khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp đạt 65 - 70%. Năm 2025, xã khen thưởng 18 tập thể, 62 cá nhân; năm 2026, đến thời điểm báo cáo, khen thưởng 87 tập thể, 464 cá nhân.

Cấp tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 2 tập thể, Bằng khen cho 1 cá nhân; đang đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho 42 cá nhân. Kinh phí khen thưởng 2 năm đạt hơn 719 triệu đồng; trong đó, năm 2025 là hơn 100 triệu đồng, 9 tháng năm 2026 là hơn 619 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Văn Chấn báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương xã Văn Chấn đã quan tâm triển khai công tác thi đua, khen thưởng nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định, gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là từ cơ sở và trong đội ngũ người lao động trực tiếp.

Đồng chí lưu ý, công tác khen thưởng cần bảo đảm công khai, dân chủ, đúng thành tích, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đoàn kiểm tra thăm mô hình điển hình tiên tiến tại xã Văn Chấn.

Cũng trong chiều 24/9, Đoàn kiểm tra đã tới thăm mô hình điển hình tiên tiến tại xã Văn Chấn là hộ gia đình ông Sùng A Dê, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Văn Chấn, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; thăm Hợp tác xã Suối Giàng, mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội.