Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật họp xét đề nghị tặng cờ thi đua năm 2026

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục; chỉ huy, cán bộ một số cơ quan là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Trung Kiên, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thay mặt Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục báo cáo tổng hợp đề nghị xét tặng cờ thi đua năm 2026 của các khối và ý kiến đề xuất của cơ quan. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, đề nghị các cấp xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ đối với 2 tập thể; Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng đối với 16 tập thể; Cờ thi đua của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đối với 38 tập thể.

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua nghe báo cáo, đề xuất của đại diện Cơ quan Thường trực và nội dung quán triệt của đồng chí chủ trì, hội nghị đã tiến hành thảo luận. Các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao đối với danh sách đề nghị; một số ý kiến đề nghị Cơ quan Thường trực làm rõ thêm các nội dung liên quan để bảo đảm quá trình xét, đề nghị tặng cờ của các cấp được công khai, minh bạch, tạo tính thuyết phục cao. Tiếp đó, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, trong đó, 100% đại biểu nhất trí với danh sách đề nghị xét tặng cờ thi đua của các cấp năm 2026.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Phạm Trung Kiên, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị; yêu cầu Cơ quan Thường trực tiếp thu nghiêm túc ý kiến phát biểu tại hội nghị. Ngay sau hội nghị, cần có thông báo kết quả gửi các cơ quan, đơn vị, nêu rõ cách thức, tiêu chí tổ chức xét đề nghị khen thưởng và lý do cụ thể chưa được xét đối với các tập thể. Đồng thời, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo quy định.