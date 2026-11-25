Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật thông qua dự thảo báo cáo tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2026; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 và nội dung phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027; cho ý kiến vào báo cáo đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua năm 2026.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng chủ trì hội nghị.

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đánh giá: Năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng được Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục và cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác thi đua, khen thưởng tiến hành đúng quy trình, nguyên tắc, hướng về cơ sở, kịp thời động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều nét đổi mới, nhiều hoạt động nổi bật, nhất là thi đua trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Công tác huấn luyện, diễn tập, đào tạo, hội thi, hội thao đạt nhiều kết quả tích cực.

Chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự, xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đảm bảo hiệu quả, thực chất.

Quang cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu ý kiến.

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật nhất trí cao với các báo cáo tổng hợp, đề xuất của Cơ quan Thường trực và thống nhất, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục quyết nghị, đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ đối với 2 tập thể; Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng đối với 16 tập thể và Cờ Thi đua của Tổng cục đối với 32 tập thể...

Kết luận phiên họp, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tổng cục trong năm 2026; biểu dương Cơ quan Thường trực đã tổng hợp, hoàn thiện các văn bản và tham mưu cho Hội đồng nhiều nội dung chất lượng. Đồng thời yêu cầu Cơ quan Thường trực Hội đồng tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh các văn bản, báo cáo theo phân cấp.