Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Tại cuộc họp, Hội đồng TĐKT thành phố đã thảo luận và thống nhất chương trình công tác quý IV-2026 và định hướng năm 2027. Theo đó, trong quý IV-2026, hội đồng sẽ tập trung rà soát tiến độ, kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Thành ủy và UBND thành phố phát động; đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đăng ký.

Bên cạnh đó, hội đồng sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả giai đoạn 2 Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 28-5-2026 của UBND thành phố Đồng Nai về thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm "Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại". Đồng thời, xây dựng chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2027 và kế hoạch công tác TĐKT năm 2027, bảo đảm ban hành sớm để triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm...

Ông Nguyễn Hữu Định, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Cũng tại cuộc họp, hội đồng đã xem xét và lấy ý kiến thành viên về khen thưởng cấp Nhà nước năm 2026. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tính đến ngày 30-7-2026, đơn vị đã tiếp nhận 249 trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước từ 25 cơ quan, đơn vị và 26 địa phương trên địa bàn thành phố. Qua rà soát toàn bộ hồ sơ, có 154/249 trường hợp qua thẩm định đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thể hiện rõ kết quả, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, vai trò, mức độ đóng góp, phạm vi ảnh hưởng, tính lan tỏa và giá trị nêu gương. Sở Nội vụ đã tổng hợp, lựa chọn để báo cáo Hội đồng TĐKT thành phố xem xét, bỏ phiếu đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Bà Đoàn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu tại cuộc họp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT thành phố Nguyễn Thị Hoàng lưu ý tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2026 và năm 2027; khẩn trương hoàn thiện để trình ban hành Quy chế TĐKT của thành phố ngay trong quý IV-2026. Đồng thời, giao cơ quan Thường trực Hội đồng rà soát, ban hành văn bản chấn chỉnh kịp thời đối với những cơ quan, địa phương chưa tuân thủ đúng quy định, quy trình về TĐKT.